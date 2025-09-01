Megszűnt az iskolabusz Hajdúviden, nem is fértek fel a gyerekek a Volánbuszra

Már az első tanítási napon káoszba fulladt a közlekedés Hajdúviden, ugyanis szeptembertől megszűnt az önkormányzati iskolabusz, a gyerekek pedig nem fértek fel a távolsági buszra – számolt be róla az RTL. Sok szülő azért háborodott fel, mert csak múlt héten tudták meg, hogy a tankerület távolsági buszokkal pótolná azt a járatot, ami az előző években a 10 kilométerre lévő Hajdúböszörményre szállította a gyerekeket az iskolába.

Mivel a gyerekek már az első tanítási napon se fértek fel a távolsági járatra, ezért a hajdúvidi polgármester végül mégis intézett egy buszt. Emellett pedig azt ígérte, hogy bár a helyi önkormányzatnak ez tízmillió forintos extra kiadást jelent, amíg a tankerület nem talál érdemi megoldást, újraindítják a járatot.

A gyerekek végül 25 perces késéssel értek be az iskolába, van aki az évnyitóról, van aki az első óráról késett el.