Megszűnt az iskolabusz Hajdúviden, nem is fértek fel a gyerekek a Volánbuszra

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Már az első tanítási napon káoszba fulladt a közlekedés Hajdúviden, ugyanis szeptembertől megszűnt az önkormányzati iskolabusz, a gyerekek pedig nem fértek fel a távolsági buszra – számolt be róla az RTL. Sok szülő azért háborodott fel, mert csak múlt héten tudták meg, hogy a tankerület távolsági buszokkal pótolná azt a járatot, ami az előző években a 10 kilométerre lévő Hajdúböszörményre szállította a gyerekeket az iskolába.

Gyerekcsoport száll fel a Balassagyarmatra induló vonathelyettesítő buszra
Fotó: Németh Dániel/444

Mivel a gyerekek már az első tanítási napon se fértek fel a távolsági járatra, ezért a hajdúvidi polgármester végül mégis intézett egy buszt. Emellett pedig azt ígérte, hogy bár a helyi önkormányzatnak ez tízmillió forintos extra kiadást jelent, amíg a tankerület nem talál érdemi megoldást, újraindítják a járatot.

A gyerekek végül 25 perces késéssel értek be az iskolába, van aki az évnyitóról, van aki az első óráról késett el.

belföld balassagyarmat évnyitó iskolakezdés gyerekek távolsági busz Hajdúvid hajdúböszörmény iskolabusz évkezdés