Bírósági döntéssel váltották le a legnagyobb török ellenzéki párt isztambuli vezetőjét

A török bíróság eljárási szabálytalanságokra hivatkozva kedden megsemmisítette Törökország legnagyobb ellenzéki pártjának, a Köztársasági Néppártnak (CHP) a 2023. október 8-án tartott isztambuli tartományi kongresszusát. A döntést a kritikusok a párt meggyengítésére irányuló kampány újabb állomásának tekintik.

Az ítélet következtében ideiglenesen leváltották Özgür Çelikt, az isztambuli szervezet elnökét és más tartományi vezetőket. Az isztambuli pártszervezet felügyeletére átmeneti bizottságot neveztek ki. Néhány héten beül egy másik bíróság Ankarában várhatóan ítéletet hoz egy hasonló ügyben, amely a CHP 2023-as országos kongresszusát célozza, ahol Özgür Özel-t választották pártelnökké. EZzel pedig visszekerülhet a pár élére a sokat bírált Kemal Kılıçdaroğlut.

Ozgur Ozel Fotó: METIN AKTAS/Anadolu via AFP

2019 óta Isztambul és több más nagyváros is a CHP irányítása alá került, és az ellenzék tavalyi önkormányzati választásokon tovább bővítette befolyását. Ugyanakkor a hatalom egyre nagyobb nyomást helyez az ellenzéki vezetésű önkormányzatokra. A hatósági vegzálás letartóztatások sorához vezetett – kezdve Isztambul polgármesterével, Ekrem İmamoğluval, márciusban.

Yılmaz Tunç igazságügyi miniszter szerint a CHP isztambuli tartományi kongresszusának felfüggesztéséről szóló bírósági döntés ideiglenes óvintézkedés, nem pedig végső ítélet. Szerinte az Isztambuli Elsőfokú Polgári Bíróság 45. tanácsa a határozatot azután hozta meg, hogy szabálytalanságok, személyes haszonszerzés és a választói akarat befolyásolásának kísérlete merült fel a CHP 38. rendes isztambuli tartományi kongresszusán. (Euronews/Dailysabah/Washington Post)