Donald Trump szerint a gázai háború a közvélemény szemében „árt Izraelnek”

Donald Trump a Daily Callernek adott interjújában kijelentette, hogy Izrael „lehet, hogy megnyeri a [gázai] háborút, de a közvéleményben vívott harcot nem.”

Trump már mondoztt hasonlókat a tavalyi elnökválasztási kampány során, de januári hivatalba lépése óta nem ismételte ezeket. Az utóbbi időben ismét hangsúlyozza, hogy szerinte Izraelnek gyorsan be kell fejeznie a háborút. A Daily Callernek azt mondta: „Be kell fejezniük ezt a háborút… Árt Izraelnek.”

Ugyanakkor Trump továbbra is támogatja, hogy Izrael átvegye az ellenőrzést Gázaváros felett, az elmúlt hetekben kijelentette, hogy Jeruzsálemnek „be kell fejeznie a munkát” a Hamász ellen, szerinte a terrorszervezet csak akkor fogja elengedni a még fogva tartott túszokat, ha teljesen megsemmisítik.

Arra a kérdésre, hogy aggódik-e az Izrael iránti amerikai – közte republikánus – támogatás csökkenése miatt, Trump így felelt: „Tudok róla.” Ezután saját „jó izraeli támogatottságát” emelte ki, és felsorolta, milyen lépéseket tett elnökként a zsidó állam védelmében.

Donald Trump és Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Trump az interjúban arról is beszélt, hogy „Izraelnek volt 15–20 évvel ezelőtt a legerősebb lobbija a Kongresszusban”, de ma már ez nincs így. „Volt idő, amikor… ha valaki politikus akart lenni, nem mondhatott rosszat [Izraelről]” – mondta. „Izrael volt a legerősebb lobbi, amit valaha láttam. Teljes ellenőrzésük volt a Kongresszus felett” – állította Trump. Mostanra viszont szerinte különösen a Kongresszusban sérült Izraelről alkotott kép.

Trump hozzátette, hogy kissé meglepte az Izrael iránti támogatás csökkenése a Kongresszusban. „Az emberek elfelejtették október 7-ét. Október 7. valóban szörnyű nap volt, láttam a képeket. És tudják, vannak emberek, akik tagadják, hogy ez valaha megtörtént volna, tagadók. Vannak, akik a holokauszt megtörténtét is tagadják” – folytatta.

(Times of Israel, Daily Caller)