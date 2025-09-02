Elfogták J. Dávidot, akit a kétéves miskei kislány megölésével gyanúsítanak

Kedden délelőtt fogták el a kommandósok Miskén a 24 éves J. Dávidot, aki ellen azután indult hajtóvadászat, hogy hétfőn este megtalálták a nevelt gyereke holttestét – írja a police.hu.

A kalocsai rendőrök szeptember 1-jén kezdték el keresni a kétéves miskei kislányt, a gyerek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek.

A kislány holttestét hétfőn az esti órákban találták meg, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást. A gyanú szerint a kislányt a nevelőapja, J. Dávid, egy 24 éves miskei férfi ölhette meg, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. A férfit végül kedd délelőtt 11 órakor fogták el Miskén a kommandósok, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

A Borsnak egy a keresésben részt vevő férfi felesége azt mondta, a gyerekre „az égető mögött, a lőtér melletti kereszt mellett találtak rá” a kutyás egységek, „oda rejtették a testét rongyokba csavarva”.

A Blikk információi szerint kedd estére tüntetést is szerveznek a helyiek a „drogfogyasztók és dílerek” ellen, mert ahogy a lap is írja, a helybeliek szerint „ez a történtekkel szorosan összefügg”.