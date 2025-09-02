Háborús bűnösnek nevezte Putyint a német kancellár

„Ő egy háborús bűnös. Talán korunk legsúlyosabb háborús bűnöse, akit jelenleg ilyen nagy léptékben látunk” – mondta Friedrich Merz a Sat.1-nak adott interjújában. „És világosan tisztában kell lennünk azzal, hogyan kell bánni a háborús bűnösökkel. Itt a megengedő hozzáállásnak nincs helye.”

Friedrich Merz német kancellár Fotó: JENS BUTTNER/dpa Picture-Alliance via AFP

A kancellárt az interjúban Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének kijelentéséről kérdezték, aki a bizottsági átirat szerint lengyelországi látogatásán Putyint „ragadozónak” nevezte. Emiatt megkérdezték Merztől, ő milyen nevet adna az orosz elnöknek.