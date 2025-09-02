Mínusz 65 milliárd forint van Budapest számláján

Jelen pillanatban a főváros számláján mínusz 65 milliárd forint van, ezt Kiss Ambrus a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója árulta el a Népszavának adott interjújában. Ugyanakkor szeptember 10-től indul a cégek iparűzési adó befizetése, így hamarosan pozitívba csúsznak át. „A most érkező iparűzési adóbevételek azonban önmagukban nem elegendőek a főváros pénzügyi helyzetének stabilizálásához. Nincs más lehetőség: meg kell állapodni a kormánnyal a rendezésről” – mondta. Ugyanakkor nincs még tárgyalási időpont sem.

Fotó: Németh Dániel/444

Az, hogy mínuszban van a számla, azért is probléma jelenleg, meg egy pécsi bíróság másodfokon eltörölte a Fővárosi Törvényszék által még decemberben elrendelt azonnali jogvédelmet, így a Magyar Államkincstár bármikor leemelheti a város számlájáról visszamenőlegesen a tavalyi szolidaritási hozzájárulás utolsó 4,5 milliárdos részletét. A jogvédelmet mindig hónapról hónapra kéri meg a főváros, így jelenleg a májusban kiadott jogvédelem augusztus végével lejárt, vagyis hónap végén levonható a szeptemberi 6 milliárdos részlet is.

Ha nem kapják meg az őszi hónapokra a jogvédelmet, vagy törlik a korábbi hónapokra megkapottakat, akkor már az év vége előtt kritikus szintre juthat a főváros tartozása.