Nemi erőszak miatt emeltek vádat Depardieu ellen

Szexuális zaklatás és nemi erőszak vádjával emeltek vádat Gérard Depardieu ellen – jelentette be a párizsi ügyészség. A francia színész, aki májusban egy másik ügyben már másfél év felfüggesztettet kapott, a vád szerint 2018-ban kétszer is megerőszakolta Charlotte Arnould színésznőt. Arnould akkor 22 éves volt, Depardieu pedig 70.

Charlotte Arnould-t, akinek az apja Depardieu baráti körébe tartozott, a vallomása szerint 2018 augusztusában Depardieu az otthonában egy hét különbséggel kétszer is megerőszakolta. Az ügyészség szerint a színész arra kényszerítette a fiatal, gyenge és sérülékeny áldozatot, hogy alávesse magát akaratának, és szexuális aktusra kényszerítette, az áldozat pedig nem volt képes ellenkezni.

Az események a vád szerint 2018. augusztus 7-én és 13-án történtek. Depardieu váratlanul a nő nadrágjába és nemi szervébe nyúlt, ami az ügyészség szerint annyira sokkolta és megbénította a nőt, hogy képtelen volt a védekezésre. A vád szerint egy héttel később még mindig annyira sokkos állapotban volt, hogy nem tudott nem engedelmeskedni a színész utasításának, hogy menjen vissza hozzá.

A vádirat azt hangsúlyozza, hogy a szexuális erőszak tényét az áldozat tényleges ellenállási képessége alapján kell megítélni, ami ebben az esetben a nő zavarodottsága és sérülékenysége miatt ebben az esetben minimális volt. Arnauld néhány nappal a történtek után tett feljelentést, az ügyben a rendőrség két évvel később kezdett nyomozni.

Gérard Depardieu a párizsi bíróságon 2025. március 26-án. Fotó: DIMITAR DILKOFF/AFP

Depardieu korábban többször is azt állította, hogy soha nem bántalmazott egyetlen nőt sem, és azt hangsúlyozta, hogy volt olyan, hogy egy nő önként ment fel hozzá, most mégis szexuális erőszakkal vádolja őt, noha szerinte nem volt kényszerítés. Hasonló módon vallott az Arnauld-volt folytatott aktusról is a szembesítés során, de ebben az esetben már elsimeri, hogy tévedhetett a beleegyezéssel kapcsolatban.

„Amikor az események történtek, meg voltam győződve arról, hogy beleegyezett […]. Ma már látom, hogy fájdalmat érez és szenved, és megértem, hogy tévedhettem a beleegyezésével kapcsolatban, amelyet az események idején egyáltalán nem érzékeltem” – jelentette ki Gérard Depardieu, amikor Charlotte Arnould-val szembesítették.

Az elmúlt hat évben folyamatosan érkeztek feljelentések és fogalmazódtak meg vádak a francia színész ellen, de a megindított húsz eljárás többségét elévülés miatt vádemelés nélkül lezárták. Idén májusban aztán 18 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, mert egy 2021-es forgatáson két nőt szexuálisan zaklatott. Az ítélet ellen a színész fellebbezett, és továbbra is magát állítja be a média, a MeToo-mozgalom és a vádaskodó nők áldozatának: „Ez a mozgalom terrorcselekménnyé fog alakulni” – nyilazkozta az előző perében. (MTI, Guardian)