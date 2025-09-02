Oroszlány fideszes polgármestere a tanévnyitón az elsősöknek: „De jó, hogy nincs köztük Mohamed!”

„De jó, hogy nincs köztük Mohamed!”

- ezzel a megjegyzéssel üdvözölte a magyar közoktatásban az oroszlányi polgármester az elsősöket, miután név szerint köszöntötte a tanévnyitón a legkisebbeket, írja a 24.hu.

Takács Károly, a Komárom-Esztergom megyei város fideszes vezetője a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában mondott beszédet szeptember elsején, és ezt megfelelő alkalomnak találta arra, hogy a diákokat megismertesse a hétköznapi bevándorlásellenesség és a magyar politikai nyelv alapjaival.

Fotó: Facebook / Takács Károly

A polgármester a 24.hu-nak megerősítette, hogy ezt mondta a tanévnyitón, amikor a beszédéről érdeklődtek nála.

A 24 szerint Takács szavait a szülők közül is többen kifogásolták. Az egyik apa Facebook-bejegyzése szerint a tanévnyitó után próbálták otthon helyretenni a dolgokat:

„Tegnap megbeszéltük otthon Gergővel és Marcival, hogy az alapvetően semmilyen problémát nem jelent, ha valakit Mohamednek hívnak. Nem az ember neve, színe vagy vallása határoz meg valakit, hanem a tettei”

- írta. A kommentelők között ezután azonban maga a polgármester is megjelent, hogy a Magyarországról való elköltözésre buzdítsa a vele egyet nem értő családokat:

„Akinek nem tetszik a beszédem, az ne hallgassa meg. S nekik ha tetszik a Mohamed név (azaz ezzel a migrációt akartam kifejezni, azzal szembeni véleményem), akkor keressenek egy migrációs országot”

- írta Takács Károly, aki eközben a legutolsó posztjában éppen egy Oroszlányban élő indonéz, vagyis a világ legnagyobb muszlim többségű országából érkezett nő magyar állampolgársági vizsgájához gratulált. A polgármester itt is megjelent vitatkozni a kommentelőkkel, akik arra hívták fel a figyelmet, hogy Takács szerint Magyarországon nincs is migráció: