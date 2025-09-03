A rendőrség szerint nem történt bántalmazás a piarista fenntartású nagykanizsai óvodában

Lezárta a kiskorú veszélyeztetése ügyében zajló eljárást a nagykanizsai rendőrkapitányság, és megállapította, hogy nem történt bántalmazás a piarista fenntartású nagykanizsai Boldog Donáti Celesztina Óvodában a nyár elején indult ügyben – írja a Magyar Kurír. Az eljárást a rendőrség augusztus végén bűncselekmény hiányában megszüntette.

Ahogy arról a 444 is beszámolt, a szülők szerint pofozta és a folyosóra is lökte a gyerekeket a piarista óvoda egyik vezető óvónője Nagykanizsán, amikor nem tudták elmondani az anyák napi verset. A szülők panaszt tettek az óvoda igazgatójánál és a fenntartó piarista rendnél, ám az óvónő ezután csak figyelmeztetést kapott. A Piarista Rend Magyar Tartománya később kiadott egy közleményt, amiben arról írtak hogy a belső vizsgálatuk komoly hiányosságokat tárt fel az ügy kezelése kapcsán, és minden érintettől elnézést kértek. A Szemléleken erről így beszélt a tartományfőnök: „Az egyik esetben belső vizsgálatunk egyértelműen bizonyította és a pedagógus is elismerte a határátlépést (udvari futtatás), valamint egy másik eset (gyermek kilökése) kivizsgálásának elmulasztását. A pofozással kapcsolatban a BITT-vizsgálat (Biztonságos Iskola Tartományi Tanácsa) nem hozott eredményt. Azok a szülők, akiknek gyerekei a bejelentés szerint a pofont kapták, mindezt vagy nem erősítették meg, vagy kifejezetten cáfolták. Ebben a kérdésben hatósági vizsgálat folyik.” Ez a hatósági vizsgálat zárult most le, az érintett óvónő felmentése pedig megszűnt.