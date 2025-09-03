Akkora a jegyzőhiány, hogy levélben kért segítséget a Fővárosi Törvényszék elnöke

A hatalmas ügyteher, a rossz munkakörülmények és az alacsony fizetések miatt komoly gondok vannak Budapest és az agglomeráció igazságszolgáltatásában, sok helyen a nyáron pedig csak tovább romlott a helyzet – írja a HVG.

Fotó: Róka László/MTI/MTVA

A Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) különösen érintett, a Fővárosi Törvényszék (FT) elnöke szerint az emberhiány miatt gyakorlatilag „elesett” a jegyzőkönyvezés. Tatár-Kis Péter augusztus elején fordult levelével a többi törvényszék és az ítélőtáblák elnökeihez, segítséget kérve tőlük a PKKB-n tapasztalható nehézségek miatt. Ezek nem új problémák, de mostanra már olyan kevés a jegyző (50 tárgyaló bíróra mindössze 25 jut), hogy a helyzeten az átcsoportosítás és a túlórák sem segítenek. Az FT elnöke azt írta, erőforrásaik végére értek.

„Hiába az önkéntes munkavégzés, hiába az iratok kerületi bíróságok közötti mozgatása, a tárgyalásokon diktált jegyzőkönyvek leírási feladatait saját erőforrással előreláthatóan az év végéig csak jelentős csúszással vagy egyáltalán nem tudjuk megoldani”

– írta a HVG-hez eljutott levélben. Az összeomlást elkerülése miatt Tatár-Kis azt kérte a többi bíróságtól, mérjék fel, be tudnak-e szállni év végéig heti 30 órában a jegyzőkönyvezésbe. A segítséget nem ingyen kérik, de hogy mennyit fizethetnek érte, azt csak később tudnák megmondani. Az FT a lapnak elismerte, hogy évek óta folyamatosan keresnek munkatársakat a PKKB büntető ügyszakára, és bár mostanában egyre többen jelentkeznek, az új kollégákat sokáig tart betanítani.

A lap beszélt dolgozókkal, ők máshogy látják a szituációt, szerintük a külső jegyzőkönyvezés semmit nem fog megoldani, viszont tovább növeli majd a belső feszültséget a vidéki és a budapesti alkalmazottak között. Utóbbiak nem kapnak pénzt a túlórákért, azoknak viszont, akik munkaidejükben majd PKKB-s jegyzőkönyveket írnak le távmunkában, a tervek szerint külön pótlékot fizetnek.

A jegyzőhiány akkora, hogy egyes bírák a nyár egy részét azzal töltötték, hogy a saját jegyzőkönyveiket írták le, sokszor pedig adminisztratív feladatokat végeznek vagy hívogatják az ügyvédeket. A kiszivárgott tervekkel sem elégedettek sokan, a bírák szerint abszurd, hogy büntetőügyes tárgyalásokon diktáljanak, majd később ebből írja le a jegyzőkönyvet egy olyan igazságügyi alkalmazott, aki jelen sem volt a tárgyaláson. A büntetőeljárás egyik alapelve a közvetlenség, a hangfelvétel alapján történő jegyzőkönyvezés pedig ellentmond ennek.

A lap forrásai szerint felmerül a vezetők felelőssége is, sokan úgy érzik, sem a FT, sem pedig az Országos Bírósági Hivatal (OBH) vezetői nem tettek a problémák ellen semmit. Helyette vagy megpróbálták eltussolni, vagy „szakmaiatlan megoldásokkal” próbálták orvosolni, holott „rég ki kellett volna állniuk” vele a nyilvánosság elé. Volt, aki egyenesen az „alkalmatlan” szót használta az FT vezetésére.

A HVG azt írja, a fővárosban kialakult helyzet nemcsak a bírói szervezetrendszer vezetőségének, hanem az igazságügyi kormányzatnak is kínos, hiszen tavaly éppen azzal az ígérettel zsarolták ki a bíróságokból a reformcsomag elfogadását, hogy a béremelés minden problémát megold majd.