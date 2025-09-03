Aligha lehet igazságosnak nevezni a palack-visszaváltási rendszer átalakítását az Aldi ügyvezetője szerint

„Egy szerződés egyoldalú, a másik félre hátrányos megváltoztatását aligha lehet fair lépésnek nevezni” – mondta a Világgazdaságnak Bernhard Haider, az Aldi ügyvezetője arról, hogy a Mohu megváltoztatta a palack-visszaváltási rendszer szabályait.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Az új, szeptember 1-jén életbe lépő sávos rendszer alapján

a kézi visszaváltók és a 200 négyzetméternél kisebb boltok 11,5 forintot,

a 200-400 négyzetméter közötti, automatás boltok 7,5 forintot,

a 400 négyzetméternél nagyobb boltok pedig 3,5 forintot kapnak minden palack után.

A boltok a korábbi kézi visszaváltás esetén palackonként 5 forintot, gépi visszaváltás esetén pedig palackonként 7,5 forintot kaptak. Haider szerint most tovább romlik az eleve veszteséges szolgáltatás eredményessége. „Azon dolgozunk, hogy ebben az ügyben is minden közreműködő fél teljesítse a szerződéses kötelezettségeit, és legalább az eredeti kondíciók álljanak helyre, hiszen a csökkentett kezelési díjak éves szinten közel egymilliárd forintos veszteséget okoznának, ami a kiskereskedelmi különadó mellett egy újabb teher” – mondta. Arról is beszélt, hogy ugyan jogszabályi előírás nem volt, de – ahol erre lehetőség nyílt – saját költségükön hozzáépítésekkel az eladótéren kívülre helyezték a visszaváltó automatákat, hogy tisztább legyen az üzlet, és ne alakuljanak ki sorok a vásárlók és a visszaváltók között.

A kisebb boltoknak kedvező átalakítás ellen tiltakozott az Országos Kereskedelmi Szövetség is, szerintük a visszaváltás a nagy kereskedelmi láncoknál eddig is veszteségesen és rosszul üzemelt, miközben ők erejükön felül álltak helyt, hogy a vásárlók mindebből a lehető legkevesebbet érzékeljék.