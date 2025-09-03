Pálinkát főzni, sőt pálinkát „kóstolni” is lesz hol Hatvanpusztán, derül ki Hadházy Ákos legújabb képeiről

Újabb fotókat és a föld alatti építmények terveit hozta nyilvánosságra Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő az Orbán család hatvanpusztai „mezőgazdasági üzeméről”.

Az új képeken Hadházy állítása szerint „a rezidenciának nevezett volt tisztilakot és a szerényen »vendégháznak« nevezett kastélyt összekötő folyosó”, valamint a „műhelylak” alatti pincerendszer építkezése látható. A képviselő Facebook-posztja szerint a „tervekből megtudhatjuk végre azt is, hogy mit fognak »termelni« a »félkész mezőgazdasági üzemben«”.

A tervek szerint épül

két föld alatti teremgarázs (170+90 négyzetméteres, az egyikbe 6, a másikba két helyet terveztek), az egyik külön vécével,

a „vendégház” konyhája alatti pincében egy 20 négyzetméteres steakfeldolgozó,

a garázsok mellé egy föld alatti „raktár”,

a konyha alá italraktár és hűtőkamra,

a „rezidenciát”, a „vendégházat” és a garázsokat összekötő folyosót 30 centis vasbetonnal védik.

Továbbá lesz pálinkafőző-terasz, 25 négyzetméteres pálinkakostoló-terem, külön palackozó, valamint egy 15 négyzetméteres ULO (ultra low oxigene) almahűtő és két zöldséghűtő is. Emellett a „műhelylak” alatti pincerendszerben három, egyenként 14 négyzetméteres fagyasztószoba is készül. A képviselő azt írta, hogy nincs a terveken, de minden forrása beszélt neki arról, hogy van egy páncélterem is.

Fotó: Németh Dániel/444

„A beszámolók szerint három ajtó védi, és inkább nevezhető páncélteremnek vagy pánikszobának, mint széfnek. Azok, akik a terveket is látták, azt állítják, hogy ez a terem egy olyan külön folyosóról nyílik, amelyik nincsen rajta a tervrajzokon… ezt majd csak a egy rendszerváltás után fogjuk megtudni.” Hadházy szerint bár az eredeti helyszínrajzok a minőségük, feliratozásuk alapján önmagában is meggyőzőek voltak, az, hogy ott járt, igazolja a tervek hitelességét.

Zárásként bejelentette, hogy szeptember 27-én újra „szafaritúrával egybekötött műemlék-megtekintést”, vagyis tüntetést szervez Hatvanpusztára. A képviselő a 444-nek adott interjújában azt mondta, Orbán Viktor magyarázkodásának és a zebráknak is köszönhető, hogy egyre több embert érdekel Hatvanpuszta.