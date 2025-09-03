Inkasszót kértek a végrehajtói kar ellen, mert nem hajlandó kifizetni a tartozását

Egy külön letiltó végzést, inkasszót kért a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) ellen a Sysdata, hogy megkapja a kétmilliárd forintját – írja a HVG.

Az MBVK a jogerős bírósági ítélet ellenére sem akarja kifizetni a tartozását egykori szerződéses partnerének, a Sysdata szoftvercégnek, emiatt már végrehajtási eljárás indult ellene. A kar 2015-ös létrehozása óta példátlan eset oka, hogy az MBVK nem fizette ki teljesen az informatikai fejlesztéssel megbízott cég munkáját, mire az bírósághoz fordult, az pedig jogerősen megítélt nekik 1,1 milliárd forintot, plusz a kamatokat. A járulékos költségekkel együtt a végrehajtói kar összesen kétmilliárd forinttal tartozik a Sysdata PSE Kft-nek. A fizetést előíró jogerős ítélet ellen a kar nemrég felülvizsgálati kérelmet adott be, amiről majd a Kúria dönt. A lap szerint az eredmény kétséges, mert első és másodfokon is a cégnek adtak igazat, sőt egy másik jogerős ítélet szerint a kar jogsértően bontotta fel öt éve a szerződést.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar épülete Fotó: Google Maps

Az MBVK a végrehajtás felfüggesztését is kérte, szerintük a tartozás kiegyenlítése súlyosan veszélyeztetné a működést. Csakhogy eredménytartalékban 9,6 milliárd forintja volt még tavaly év végén a karnak, így a HVG szerint bőven lenne miből rendezni az adósságot. A felülvizsgálati kérelemből az is kiderül, hogy az MBVK azért nem akar fizetni, mert másra költené a pénzt: egy nagyszabású, nyolcmilliárd forintosra becsült informatikai fejlesztése. Pedig ugyanezzel bízta meg annak idején a Sysdatát is, a félkész projektet azonban leállította.

A végrehajtás meg is rekedt, miután az először kijelölt végrehajtó elfogultságra hivatkozva visszadobta az ügyet. Jogilag erre van lehetőség, ugyanis az MBVK a végrehajtók szakmai ellenőrző-felügyeleti szerve, így nem várható el tőle az ügy tárgyilagos megítélése. A Sysdata viszont hamar megunta az időhúzó taktikát, és szeptember 2-án külön átutalási végzést kért a kar bankszámlájára.