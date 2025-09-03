Veszélyeztetett faj lehet Chilében a törpeszarvas

A kihalás szélére kerülhet Chilében a pudu, a világ legkisebb szarvasfaja, aminek apró termete alig haladja meg a házimacskáét – írja az MTI. A Chiloé-szigetvilág bozótos vidékein élő állatokat egyre gyakrabban gázolják el autók vagy támadják meg kóbor kutyák, ami a populáció gyors fogyatkozásához vezet. Idén már több tucat példány pusztult el vagy sérült meg. „Évente nagyjából ötven sérült pudut hoznak hozzánk, ami egy ilyen sérülékeny faj esetében riasztóan magas szám” – mondta Javiera López állatorvos. Szerinte csak idő kérdése, hogy a törpeszarvast hivatalosan is a veszélyeztetett, majd a kritikusan veszélyeztetett fajok közé sorolják.

Fotó: ROLF VENNENBERND/dpa Picture-Alliance via AFP

A puduk mindössze 45 centiméter magasak. Nagy szemeik vannak, vékony lábuk és félénk természetük miatt nem védtelenek száguldó autókkal vagy az agresszív kutyákkal szemben. Az alkonyatkor, éjjel és reggel aktív állatok az év nagy részében magányosan élnek. Gyakran két lábra állnak vagy fatörzsekre másznak, hogy táplálékukat – leveleket, gyümölcsöket, virágokat, hajtásokat – elérjék.

A chilei kormánynak nincs pontos adata az országban élő puduk hivatalos számáról, de becslések szerint mintegy tízezer törpeszarvas élhet Chile és Argentína erdeiben. A szárazföldi populáció viszonylag stabilnak mondható, de a szigetvilági állomány folyamatosan zsugorodik. A természetvédők közlekedésbiztonsági lépéseket is sürgetnek, továbbá egy pudutörvényt is javasolnak.