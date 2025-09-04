21 Kutatóközpont: Magyar Péter népszerűbb, mint Orbán Viktor

1. Magyar Péter

2. Hadházy Ákos

3. Orbán Viktor

Ez a rangsor a politikusok népszerűségi listáján a 21 Kutatóközpont augusztus végi felmérése szerint. Ahogy a 24.hu írja, a felmérésben 15 vezető politikus kedveltségét és ismertségét kutatták. Az erőviszonyok nem változtak érdemben a legutóbbi, azonos módszerrel készült áprilisi méréshez képest: változatlanul Magyar Péter a legnépszerűbb, a válaszadók 39 százaléka látná szívesen fontos politikai szerepben a Tisza Párt elnökét.

A második helyen a két százalékpontot erősödő Hadházy Ákos áll (34 százalékos kedveltség), a harmadikon pedig Orbán Viktor, a miniszterelnök áprilishoz képest egy százalékpontot gyengült.

A mezőnyből Karácsony Gergely főpolgármester tudott a legtöbbet erősödni, 26-ról 30 százalékra jött fel, Szijjártó Péter külügyminiszter pedig mindössze 1 százalékponttal maradt el Orbán Viktortól.

Sulyok Tamás köztársasági elnök az áprilisi méréshez képest további 3 százalékpontot gyengült, mindössze 13 százalék kedveli, amivel a lista utolsó előtti helyére került.