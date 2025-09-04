A Manchester Citytől igazolt utánpótlás-válogatott magyar focistát a Puskás Akadémia

Manchester Citytől távozó U21-es magyar válogatott játékos, Michael Okeke a Puskás Akadémiához igazolt – írja a Nemzeti Sport Online.

A Puskás Akadémia honlapja szerint a 19 éves labdarúgó Angliában született nigériai apa és magyar anya gyermekeként. A Boltonnál kezdett el futballozni, majd 2016-ban a Manchester Cityhez került. Ott megnyerte az U18-as Premier League-et, 2023-tól pedig az U21-es csapatban szerepelt. A manchesteri születésű játékos az U21-es válogatottban már hétszer szerepelt, és a jövő heti, Litvánia elleni Eb-selejtezőre készülő csapatban is benne van. Okeke 2028-ig írt alá.

Az MLSZ új magyarszabályának látványos következménye, hogy a tehetségesnek tartott fiatalok és karrierjükben megrekedt légiósok elkezdtek visszaáramlani az NB I-be. A mostani szezontól bevezetett ösztönzés azonnali és radikális változásokat indított el, a magyar focit lázban tartó ügyről itt írtunk részletesen.