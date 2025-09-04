Elítélték a lányt, aki 15 évesen megölte újszülött kisbabáját

Első fokon négy évre javítóintézetbe küldte a Pécsi Bíróság azt a lányt, aki két éve egy pécsi gimnáziumi kollégium mosdójában megszülte, majd a vécékagylóban hagyta a gyermekét.

Az ügyészség közleménye szerint a tizenöt éves lány várandósan kezdte el a 2023-as tanévet egy pécsi gimnáziumban. A terhességét végig titkolta, a hozzátartozóinak sem szólt róla. Bő ruhákban járt, a testnevelés órákat pedig arra hivatkozva lógta el, hogy nincs nála felszerelés.

A szülés a terhesség 28. hetében indult meg, este 9-kor. A lány ekkor sem szól a kollégiumi nevelőnek, aki hívhatott volna orvost. A csecsemő több órás vajúdás után született meg. Az erősen vérző lány szobatársa szólt végül a nevelőnek, aki értesítette a mentőket, de az újszülött életét már nem tudták megmenteni.

A Pécsi Törvényszék a fiatalkorú vádlottat tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés miatt ítélte el.

Az ítélet nem jogerős, miután a lány és törvényes képviselője felmentésért, a védője pedig elsősorban felmentésért, másodsorban enyhébb ítéletért fellebbezett. A főügyészség apróbb módosításokkal helybenhagyná az ítéletet. Az ügyben másodfokon a Pécsi Ítélőtábla dönt majd.