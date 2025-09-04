Garancsi István és Habony Árpád cége elindította a negyedik online kaszinót

gazdaság
Új online kaszinót indított a Garancsi István és Habony Árpád érdekeltségébe tartozó LVC Diamond Kft. Az xcasino.hu 2025. szeptember 1-jétől kapott működési engedélyt - írta meg a Forbes.

Magyarországon csak a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) által kiadott engedéllyel lehet online kaszinót üzemeltetni. Eddig a GrandCasino.hu, a Vegas.hu és a Kaszino.hu rendelkezett engedéllyel, az xcasino.hu lesz a negyedik legális szolgáltató.

Az xcasino.hu szervezője az az LVC Diamond Kft., ami a Vegas.hu és a Kaszino.hu mellett öt budapesti játéktermet is üzemeltet. A cég közvetett tulajdonosa a NER-es nagyvállalkozó, Garancsi István és a kormányzati háttérember, Habony Árpád is.

Habony Árpád
Fotó: Németh Dániel/444

Garancsi és Habony a hazai szerencsejáték-ipar meghatározó szereplői. Közös cégük a Garinvest Projekt Zrt., ami az állami kaszinókoncessziókat is birtokló Las Vegas Casino Zrt. részvényeinek tulajdonosa. A Garinvest olyan sikeresen zárta a 2024-es évet, hogy részvényeik alapján Garancsi 14,3 milliárd forint, Habony pedig 7,1 milliárd forint osztalékra szerzett jogosultságot.

gazdaság