Jogellenesen vonta meg a Harvard támogatását a Trump-kormányzat egy friss bírósági ítélet szerint

Egy amerikai szövetségi bíróság hatályon kívül helyezte a Trump-kormányzat döntését, amivel több milliárd dollárnyi kutatási támogatást vont meg a Harvard Egyetemtől – írja a BBC. Allison Burroughs bírónő kimondta: a kormány megsértette az intézmény szólásszabadsághoz fűződő jogait, amikor közel 2,5 milliárd dollár szövetségi kutatásfinanszírozási támogatást vont vissza. Az ítélet jelentős jogi győzelem a Harvardnak, ugyanakkor a Fehér Ház bejelentette, hogy fellebbez.

Harvard Fotó: TOSEI KISANUKI/The Yomiuri Shimbun via AFP

Trump elitegyetemekkel vívott háborújának elsőszámú célpontja a Harvard, miután a legrégebbi és egyben leggazdagabb egyetemként ők utasították vissza legerőteljesebben a követeléseit. Még áprilisban fagyasztották be a támogatásokat, a kormányzat által antiszemitának titulált palesztinpárti demonstrációkra és „radikális baloldali” ideológiákra hivatkozva.

Burroughs szerdai határozatában megtiltotta a kormánynak, hogy további forrásokat vonjon meg a Massachusetts államban működő egyetemtől, vagy visszatartsa a már odaítélt támogatások kifizetését. A Fehér Ház „felháborítónak” nevezte a döntést, és „aktivistának” titulálta a bírónőt, aki Barack Obama elnöksége alatt kapta kinevezését. „A Harvardnak nincs alkotmányos joga az adófizetők pénzére, és a jövőben sem jogosult támogatásokra” – fogalmazott Liz Huston helyettes sajtófőnök.

Az ítélet indoklásában Burroughs is elismerte, hogy a Harvard nem tett eleget az antiszemitizmus visszaszorításáért, ami az utóbbi években súlyosan érintette az intézményt. „A Harvard hibát követett el, hogy ilyen sokáig eltűrte a gyűlölködő magatartást” – írta a bírónő. Ugyanakkor szerinte a Trump-kormányzat valódi célja nem az antiszemitizmus elleni küzdelem volt, hanem ürügyként használta a vádakat, hogy ideológiai alapon támadja az ország vezető egyetemeit.

Fotó: TOSEI KISANUKI/The Yomiuri Shimbun via AFP

Alan Garber, az egyetem elnöke közleményében azt írta: „Az ítélet megerősíti a Harvard szólásszabadsághoz és az eljárási tisztességhez fűződő jogait.”

Burroughs bíró korábban már megakadályozta, hogy Trump ellehetetlenítse a Harvard külföldi hallgatóinak befogadását. Trump azzal is fenyegette az egyetemet, hogy megvonja adómentességi státuszát és elveszi az akkreditációját – a Harvard válaszképpen beperelte a kormányt. Jelenleg is tárgyalások zajlanak a Harvard és a kormányzat között a források feloldásáról. Trump azonban közölte: az egyetemnek „legalább 500 millió dollárt” kell fizetnie.