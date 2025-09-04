Nincs közétkeztetés a balmazújvárosi óvodában és az általános iskolában

„Balmazújváros köznevelési intézményeiben ellehetetlenült a közétkeztetés, amelynek ellátása önkormányzati feladat. A Belügyminisztérium arra utasította a Hajdúböszörményi Tankerületi Központot, hogy a mai és a holnapi napon biztosítson hideg élelmet minden gyermeknek” – küldte ki sajtóközleményében a Belügyminisztérium.

Ehhez mindössze annyi magyarázatot fűztek, hogy „Balmazújváros köznevelési intézményeiben ellehetetlenült a közétkeztetés”, és hogy „a Balmazújvárosi Egyesített Óvodában és Bölcsödében 612 gyerek, a Balmazújvárosi Általános Iskolában 856 tanuló maradt étkeztetés nélkül”. Ehhez hozzátették, hogy a közétkeztetés ellátása önkormányzati feladat.

A belügyminisztérium közleménye szerint „amennyiben a helyi önkormányzat továbbra is képtelen lesz ellátni feladatát, a tárca 2025. szeptember 8-ától – ideiglenes jelleggel – megoldja a szabályszerű gyermekétkeztetést”.

Balmazújváros polgármestere 2024 októbere óta a Fidesz-KDNP logói alatt indult Varga Marina, aki a Cívishír cikke szerint a szerda délutáni, mindössze két percig tartó testületi ülésen azt mondta, „kellemetlen és méltatlan helyzetben” érzi magát. Azt is elmondta: „Nem mi idéztük elő ezt a helyzetet. Hat ember döntése miatt nem tudunk előrelépni. Pénteken ismét összehívom a testületet, mert ez nem állapot. Hat ember nem teheti tönkre 17 ezer lakos életét.”

A lapnak a helyi óvoda és bölcsőde igazgatója, Tarné Szabados Erzsébet Éva szerdán azt mondta, ha csütörtökön se lesz étkezés, az óvodát nem tudják nyitva tartani. „Három nap után a köznevelési hivatalnak jeleznünk kell, és akár be is zárhatják az intézményt. Ez 562 gyermeket érintene közvetlenül.” A szülők felajánlották, hogy saját felelősségükre bevinnék az élelmet, de erre nincs törvényes lehetőség.

Szabó Orsolya, a Közösen Balmazújvárosért Egyesület képviselőcsoport tagja azt mondta, „volt egy törvényes keretek között lezajlott közbeszerzési folyamat, amelynek megvolt a nyertese. Ki kellett volna hirdetni, ennyi volt a dolgunk. Ehhez képest a testület nem lezárta az ügyet, hanem szabálytalanul meghirdetett zárt ülésen újabb indokokat keresett az időhúzásra. A fideszes képviselők megtorpedózták az egészet”. Szerinte, ha áprilisban jogszerű döntés születik, ma már zavartalanul működne a közétkeztetés. A KBE a szabálytalanságok és gyanús körülmények miatt bejelentést tett a Közbeszerzési Hatósághoz.