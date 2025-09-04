Orbán januártól újraindítaná a visegrádi négyeket

„Babis barátunkat hazaengedték a kórházból. Fico után ő a második áldozata az agresszív Brüsszel- és ukrán-barát balhépolitikának. Kiskakasék azt akarják, hogy Magyarország legyen a harmadik. Nem fogjuk hagyni! (...) Bóka miniszter hazajött Lengyelországból. A legjobb híreket hozta Lengyelország elnökétől. Megkezdjük a lengyel-magyar együttműködés újjáépítését. Fico tarja magát, Babis a kapuk előtt, januártól újraindulhat a V4” – közölte Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban.

„Kiskakasék” alatt feltehetően Magyar Péterre és a Tiszára gondolt, bejegyzésében a visegrádi négyek felélesztése előtt arról is írt, hogy „kiskakaséknál teljes a zűrzavar. Össze-vissza beszéd és fejetlenség. Háromsávos, progresszív jövedelemadó, energiaár emelés, ma meg visszatáncolás az áfacsökkentésről is”. Orbán szerint „így még egy tyúkudvart sem lehet elvezetni, nemhogy egy országot. Ezzel szemben mi lépésről-lépésre végrehajtjuk Magyarország történetének legnagyobb családbarát adócsökkentését, és Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját”.

Megemlítette azt is, hogy Magyar Péterék „gőzerővel készülnek a kötcsei balhéjukra”, amihez gyorsan hozzátette, hogy végre mindenki megértse: „a Tisza egy kormányképtelen balhépárt”.