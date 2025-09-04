Oroszország tiszteletbeli konzult rakott Paksra

„Szeptember 3-án Evgeny Sztanyiszlavov, Oroszország magyarországi Nagykövete átadta a konzuli tisztséget biztosító okmányt Leber Ferenc magyar állampolgárnak, akit Oroszország paksi tiszteletbeli konzuljává neveztek ki, kijelölve Tolna vármegyét konzuli kerületté” – közölte Facebook-bejegyzésében az orosz nagykövetség.

Ahogy írják, „az ünnepélyes eseményen Evgeny Sztanyiszlavov magyarországi orosz nagykövet rezidenciáján részt vett Heringes Anita, Paks polgármestere, Vitalij Poljanin, az Atomstroyexport alelnöke, a Paks-2 atomerőmű építési projekt igazgatója, valamint Pavel Hudorenko, a nagykövetség konzuli osztályának vezetője” is.

Fotó: Oroszországi Föderáció Nagykövetsége Magyarországon/Facebook

A tiszteletbeli konzul feladatai közé tartozik a konzuli kerületében élő, nehéz helyzetbe került orosz állampolgárok segítése, jogaik és érdekeik védelmében történő intézkedések megtétele, valamint az Oroszország és Magyarország közötti együttműködés fejlesztésének elősegítése.

A tiszteletbeli konzullá választott Leber Ferenc egyébként Paks volt fideszes alpolgármestere, jelenleg a Gazdasági, vagyongazdálkodási és városépítő bizottság tagja.