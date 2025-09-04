Pankotai Lili párbajra hívta Orbán Balázst, aki „köszöntötte” őt az NKE diákjai közt

Orbán Balázs szerda reggel egy érezhetően gúnyos hangulatú Facebook-posztban köszöntötte külön Pankotai Lilit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem diákjai közt. Orbán Viktor politikai igazgatója bejegyzésében azt írta: „Örülünk, hogy az NKE-t választottad tanulmányaid folytatásához! Kiváló közösséghez csatlakoztál, amelynek nagyon fontos a hazafias értékek tisztelete és a nemzet szolgálata! Ne feledd, a tanórák látogatása mellett értékes tapasztalatot szerezhetsz minisztériumoknál, és más állami, hon- és rendvédelmi szerveknél, sőt, ha szeretnél, a tudományos munkába is bekapcsolódhatsz!” Ehhez csatolt egy fotót is, amin Pankotai a rendőrsorfal előtt áll, megafonnal a kezében, az egyik tüntetésen.
Nem sok kellett hozzá, hogy erre reagáljon Pankotai, aki szintén egy Facebook-posztban üzent, és azt írta: „Van egy olyan érzésem, hogy Orbán Balázs elképzelése a hazafias értékek tiszteletéről és a nemzet szolgálatáról egészen más, mint az enyém.”
„Szerintem a nemzet szolgálata nem egyenlő a hatalom szolgálatával, sőt: a hatalommal szembemenni a köz érdekében jelenti a valódi hazafiasságot. Megvédeni a hazát, a nemzetet, a közösséget abban az esetben, amikor kiskirályok, elnyomók, zsarnokok támadják meg őket és telepednek a nyakukra — akár a saját egzisztenciád és életed árán is —, ez jelenti a hazafiasságot.” Bejegyzését végül azzal zárta, hogy párbajra hívta Orbán Balázst: „Kedves Balázs! Tudom, hogy szeretsz focizni, úgyhogy még mielőtt nagyon rátaposnátok a kampánygázra, az egyetemi sportnapon nagyon szívesen kihívlak — szigorúan csak egy lábteniszre. Ugyanis úgy hallottam, nem szeretsz védekezni, én viszont szeretem a fair játékot;)”