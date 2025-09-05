Börtönbe megy a sebész, aki a saját lábait amputáltatta

Két év nyolc hónap börtönbüntetésre ítélték azt a brit sebészt, aki a saját lábait amputáltatta - írja a BBC. Biztosítási csalás és extrém pornográf tartalmak birtoklása miatt szabták ki rá a büntetést.

A 49 éves Neil Hopper több száz amputációs műtétet hajtott végre, mielőtt 2019-ben az ő lábait is amputálták. Erre azért került sor, mert előbb lábfájdalomra panaszkodott, majd szepszissel kezelték, a sebészek ezután döntöttek úgy, hogy amputálni kell a lábait. Mint kiderült, a férfi nem mondta el az őt kezelő orvosoknak, hogyan sérült meg.

Hopper kezdetben a bíróságon azzal védekezett, hogy egy rejtélyes betegség miatt kellett eltávolítani a lábait, ám mint utóbb kiderült, valójában azonban ő maga fagyasztotta le azokat jéggel és szárazjéggel, ezért volt szükség az amputációra.

A sebész két rendbeli csalást beismert, ahogy azt is, hogy extrém pornográf tartalmak vannak a birtokában. Mint kiderült, a férfi két biztosítótól összesen 466 ezer fontnyi (bő 211 millió forint) biztosítást tett volna zsebre a műtét után.

James Adkin bíró az ítélethirdetéskor azt mondta, elfogadja, hogy Hopper, aki korábban büntetlen előélettel bírt, megbánta tettét. A pornográf vádak tárgyát képező három, testcsonkításról készült videók „károssági szintje” azonban „kivételesen magas” volt - jelezte a bíró.

Nicholas Lee ügyész arról is beszámolt, hogy Hopper motivációi közt emellett szerepelt „a saját testrészeinek eltávolítására irányuló megszállottság, és az ehhez kapcsolódó szexuális érdeklődés is.”

A sebész gyermekkora óta szenvedett testi diszfóriától, a lábai saját elmondása szerint „nemkívánatos extrák” voltak, amelyek „tartós, soha véget nem érő kellemetlenséget” jelentettek számára. Az amputáció után mindössze 6 hónappal már vissza is tért a munkájához, protézissel kezdett el dolgozni. 2023 márciusában tartóztatták le, decemberben pedig felfüggesztették az orvosi nyilvántartásból is. Enyhítő körülményként a védőügyvédje, Andrew Langdon azt mondta, Hopper nagyon elkötelezetten végezte a munkáját.

„Az egész történet nagyon nehezen érthető” - fogalmazott Langdon.

A szélsőségesen erőszakos pornográfiát tartalmazó videókat Hopper online vásárolta egy Marius Gustavson nevű férfitól, a rendőrség eredetileg őt kereste, amikor belebotlottak Hopper online nyomaiba is. Gustavsont 2024-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték egy olyan weboldal működtetése miatt, amely ilyen tartalmakat kínált eladásra.

Hopper összesen három videót vásárolt tőle 10-35 font közti összegekért, ezeken az látható, hogy férfiak önként távolítják el a nemi szerveiket. Azt a bíróság külön kiemelte, hogy a videókon felnőttek, és nem gyerekek szerepeltek. Hopper csetelt is Gustavsonnal, nagyjából 1500 üzenetet váltottak, amelyekben a sebész a saját lábszár-amputációjáról mesélt, és arról is írt, hogy mennyi szárazjeget használt a lábai lefagyasztásához.

Hopper a műtéteket nem bánta meg, de „keserűen bánja” az üggyel kapcsolatos „becstelenséget”. A műtétek után ugyanis elárasztotta a családja és a barátai felől érkező támogatás - ami különösen nehézzé tette számára, hogy elmondja az igazságot.

Hopper 2013-tól 2023 márciusáig egy cornwalli kórház alkalmazottja volt. A kórház szóvivője az eset után azt nyilatkozta, hogy az ügy semmilyen módon nem áll kapcsolatban Hopper „szakmai magatartásával”, az intézmény ugyanis „átfogó klinikai felülvizsgálatokat végzett az általa végzett műtétekről”, amihez független klinikai szakértőket is felkértek.

„Szeretnénk megnyugtatni a nyilvánosságot, hogy kimerítő vizsgálataink semmilyen bizonyítékot nem találtak arra vonatkozóan, hogy [Hopper] bármilyen kockázatot vagy kárt jelentett volna a betegek számára” – közölte a kórházi szóvivő.

A nyilatkozat ellenére Hopper korábbi páciensei közül néhányan - főként olyanok, akiken amputációt végzett - további vizsgálatokat követelnek, ugyanis tartanak attól, hogy az orvos által rajtuk elvégzett műtétek feleslegesek voltak.

„Néhányan az életüket megváltoztató műtéten estek át, és most attól tartanak, hogy valójában nem volt rá szükség” – mondta Mike Bird, a páciensek jogi képviselője.

A BBC azonban megszólaltatott egy olyan férfit is, akinek Hopper még 2021-ben amputálta a lábát egy bokaízületi gyulladás után. Jason Abbot elmondása szerint neki nincsenek aggályai az ellátásával kapcsolatban, a sebész kifejezetten támogató volt, minden fontos információt megosztott vele a helyzetéről, és külön figyelmeztette is arra, hogy alaposan gondolja át a kezelés kockázatait. Abbot elmondása szerint megdöbbent, amikor meghallotta, hogy Hoppert elítélték.

„Soha nem gondoltam volna, hogy ilyet fog tenni” - mondta.