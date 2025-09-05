Rekordösszegért kelt el Darth Vader fénykardja

Rekordösszegért, az aukciós költségekkel együtt 3,65 millió dollárért (1,2 milliárd forint) kelt el Darth Vader fénykardja Los Angelesben egy árverésen – ismertette pénteken a Prop Store Auction aukciósház. A kellék kikiáltási ára egymillió dollár (344 millió forint) volt. A végső eladási ár pedig azt jelenti, hogy a fénykard az eddig legdrágábban értékesített Star Wars-kellék. A vevő kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Darth Vader ezt a fegyvert használta A Birodalom visszavág (1980) és A Jedi visszatér (1983) című filmekben. A Propstore szerint a fénykard egy 1950-es években gyártott brit vakuadapterből készült, amelyet a kellékkészítők műanyag markolatokkal, elektromos vezetékekkel és zsebszámológépekben használt nagyítólencsékkel módosítottak.

Fotó: NIKLAS HALLE'N/AFP

A CBS News-nak adott interjúban a Propstore vezérigazgatója, Brian Alinger elmondta, hogy a fénykard egy olyan személytől származik, aki gyerekként a film forgatásán kapta ajándékba. A Propstore a fénykardot a „testén található specifikus sérülések” alapján azonosította.

Az aukción számos más izgalmas emléktárgyat is meghirdettek, például a Harrison Ford által az Indiana Jones és az utolsó keresztes lovag (1989) című filmben használt ostor, amelynek becsült ára 250 000 és 500 000 dollár között van, valamint Michael Keaton denevérruhája az eredeti Batman (1989) filmből, szintén 250 000 és 500 000 dollár közötti becsült értékkel. (via The Verge, MTI)