Hiába tiltakoztak a lakók a Market fakivágásai ellen a Gellérthegyen

Az XI. kerületi önkormányzat közel 100 fa kivágására adott engedélyt a Garancsi-féle Market csoportnak a Kemenes utcában, a Gellért Szálló mögötti területen. A cég a tervek szerint a volt Pagony kert területén három házból álló luxuslakóparkot épít, és a műemléki védelem alatt álló kazánházból egy többszintes, privát wellness részleget alakítana ki.

A tiltakozó lakók fellebbeztek a döntés ellen, mert szerintük még nem szabadna irtani a fákat. A fakivágások pénteken kezdődtek meg.

Egy környéken lakó az RTL Híradójának azt mondta, hogy szerinte jogsértő módon kezdték meg pénteken a fák kivágását, mivel még nem zárult le a fellebbezési határidő. Ugyanakkor az önkormányzat azt mondta, minden szabályosan zajlik. Erhard Attila alpolgármester úgy nyilatkozott, hogy azért adták meg a kivágási engedélyeket, mert már volt jóváhagyott építési engedély. A Market Zrt. pedig azt ígérte, hogy az építkezés után több mint 300 előnevelt, 3-6 méter magas fát ültetnek el a területen.