Lemondott a brit miniszterelnök helyettese, mert nem fizetett elég ingatlanadót

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Angela Rayner, miniszterelnök-helyettes és lakásügyi miniszter pénteken benyújtotta lemondását minden posztjáról, miután elismerte, hogy hibázott egy új lakás után fizetendő ingatlanadó (stamp duty) összegének megállapításakor. A botrány jelentős csapást mér Keir Starmer kormányára, amelyből már több miniszter is távozni kényszerült.

Rayner azonban nem tehetett mást, miután egy független etikai tanácsadó megállapította, hogy megsértette a miniszteri kódexet, mivel nem kért megfelelő szakértői adótanácsot, így 40 000 fonttal kevesebb adót fizetett egy Hove-ban vásárolt ingatlan után. Rayner lemondó levelében teljes felelősséget vállalt a hibáért, és mély sajnálatát fejezte ki, amiért nem konzultált szakértőkkel. Hozzátette, hogy a média által családjára gyakorolt nyomás is hozzájárult döntéséhez.

Fotó: THOMAS KRYCH/Anadolu via AFP

Starmer, aki korábban teljes támogatásáról biztosította helyettesét, „megbízható kollégának és igaz barátnak” nevezte Raynert, és szomorúságát fejezte ki távozása miatt. Rayner a nyolcadik, egyben a legmagasabb rangú távozó miniszter Starmer kabinetjéből, amely az elmúlt csaknem 50 év legsúlyosabb miniszteri lemondási hullámát éli át egy kormányzati ciklus elején.

Az ellenzéki Konzervatív Párt és a Reform UK élesen bírálta Raynert (aki korábban szexista támadásokat is kapott tőlük), képmutatással vádolva őt, mivel korábban maga is támadta a konzervatív politikusokat hasonló ügyek miatt. A botrány különösen kínos, mivel Rayner lakásügyi miniszterként a lakhatási válság kezeléséért is felelős volt, miközben a kormány ingatlanadó-emeléseket fontolgat.

Rayner távozása tovább gyengíti Starmer kormányát, amely már most több lemondással szembesült, mint Boris Johnson viharos hivatali ideje alatt. A brit kormányfő erre válaszul péntek délután megpróbált erényt kovácsolni a szükségből, és további személycseréket jelentett be, alaposan átalakítva a kormányát: Rayner kormányzati tisztségét David Lammy eddigi külügyminiszter veszi át, aki a miniszterelnök-helyettesi poszt mellett az igazságügy-miniszteri tisztséget is betölti. Starmer a külügyi tárca élére Yvette Cooper eddigi belügyminisztert nevezte ki, az új belügyminiszter pedig péntektől Shabana Mahmood, aki a pénteki kormányátalakításig az igazságságügy-minisztériumot vezette. Azonban a legtöbb kritikát elszenvedő kormánytag, a pénzügyminiszter Rachel Reeves sajtóértesülések szerint marad a helyén. (via Reuters, BBC, MTI)

külföld konzervatív párt Keir Starmer reform uk Hove lakhatási válság ingatlanadó stamp duty miniszteri kódex angela rayner Rachel Reeves
Kapcsolódó cikkek

Angela Rayner visszautasítja, hogy Elemi ösztön-taktikával akarta volna elterelni Boris Johnson figyelmét a brit parlamentben

Még a brit miniszterelnök is megvédte a munkáspárti képviselőnőt a nemtelen vádaktól.

Herczeg Márk
botrány