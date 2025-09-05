Őrizetbe vettek három marokkói férfit Szicíliában két magyar nő elleni nemi erőszak gyanújával

Őrizetbe vettek Szicíliában három marokkói állampolgárt két magyar turista elleni nemi erőszak gyanújával – közölték pénteken a cataniai hatóságok a szicíliai sajtó jelentése szerint.

A 21, 22 és 24 éves – olaszországi tartózkodási engedéllyel nem rendelkező – férfiakat az áldozatok feljelentése alapján azzal vádolják, hogy nemi erőszakot követtek el két fiatal magyar nő ellen Catania közelében. Az egy hete történt esetet követő letartóztatásról először a La Sicilia című napilap adott hírt, később Catania vizsgálóbírója is megerősítette.

Az áldozatok vallomása és rendőrségi közlések alapján az olasz sajtóban megjelent beszámolók szerint a turisták elfogadtak egy fuvart vissza a szállásukra két gyanúsítottól, akik azonban ehelyett egy távol eső helyre vitték őket, ahol a harmadik elkövető csatlakozott hozzájuk. Ezt követően kokain fogyasztására kényszerítették a két nőt, és akaratuk ellenére szexuális cselekményekre is sor került.

Az egyik áldozat azonban értesíteni tudta a testvérét, hogy veszélyben van, és közölte vele a marokkóiak furgonjának rendszámát is. A rendőrségnek ennek köszönhetően sikerült a csoportot lenyomoznia, és egy strandon találták meg a nőket, míg a furgonnal úton lévő gyanúsítottakat nem messze tőlük tartóztatta fel a város idegenrendészete. A turistákat kórházban orvosi vizsgálatnak vetették alá, és hivatalos feljelentést is tettek az elkövetőkkel szemben - derül ki a közlésekből. Az MTI a helyi hatóságoktól úgy értesült, hogy a nők már Magyarországon tartózkodnak.

A hírre villámgyorsan rárepült a magyar kormánypropaganda is, és a volt III/III-as Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője pénteken délben már el is mondhatta a közmédia híradójában, hogy „Magyarországon biztonságos közegben élünk, de ez a biztonság Nyugat-Európában elveszett és a nyugat-európai turistacélpontokat felkeresők bármikor ki lehetnek téve olyan bűncselekménynek, mint amit a két magyar nő ellen követtek el Szicíliában.” (via MTI, Corriere)