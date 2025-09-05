Pénzbüntetésre ítélték a férfit, aki az autójával húzta a kutyáját

Gyorsított eljárásban nem jogerősen pénzbüntetésre, 425 ezer forintra ítélte a Kecskeméti Járásbíróság azt a 66 éves férfit, aki hétfőn az autója után kötött kutyát húzott nagy sebességgel egy betonúton.

A férfi 2025. szeptember 1-jén reggel autóval indult Tiszaalpárról Kiskunfélegyháza irányába, az induláskor azonban nem vette észre, hogy az előző este egy öt méteres lánccal a gépjármű vonóhorgához kikötött kutyáját a jármű után húzza. A férfi körülbelül egy kilométert haladt, amikor észlelte a mögötte közlekedő gépkocsi villogását és dudálását, ekkor megállt, levette a láncot az állatról, és a kutyát a csomagtartóba téve visszahajtott a tanyájára.

Az eset következtében az állat testén horzsolások, valamint égési sérülések és szövethiányok keletkeztek. A férfi azonban nem hívott állatorvost és maga sem kezdte meg az állat kezelését, vagyis olyan bánásmódot alkalmazott, amely az állat pusztulásához vezethetett volna.

Az esetről egy szemtanú készített videót, és bejelentést is tett a rendőrségen. A nyomozók gyorsan elfogták a férfit, a házában tartott kutatás során a kutyát is megtalálták, aki nagyon rossz állapotban volt. Azonnal értesítették az állatorvost, a férfit pedig állatkínzás miatt elfogták. A kutyát menhelyre szállították.

A Noé Állatotthon az esetet úgy kommentálta:

„Ma az állatvédelem elbukott.”

Az új állatvédelmi törvény augusztus 20-án lépett életbe, Orbán Viktor miniszterelnök többek közt azt írta: