Sikeres rákműtéten van túl Joe Biden

Sikeres volt Joe Biden rákműtéte és jól halad a gyógyulás útján - közölte az NBC News amerikai hírcsatornával a volt amerikai elnök csapatának egyik szóvivője.

Joe Biden 2024. november 7-én a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón. Fotó: Saul Loeb/AFP

Kelly Scully tájékoztatása szerint a műtét során bőrrákos szövetet távolítottak el a volt elnök homlokáról.

A 82 éves Biden májusban hozta nyilvánosságra, hogy áttétes prosztatarákkal küzd, csapata pedig arról adott hírt, hogy bár a daganat agresszív, de jól reagál a kezelésekre. Biden már elnöksége idején, 2023-ban átesett egy műtéten, szintén rákos bőrelváltozás miatt.

Biden fizikai és mentális állapota már a hivatali ideje alatt is gyakori téma volt, végül visszalépett a 2024-s elnökválasztási kampányból is (utóbb viszont azt mondta, ő legyőzte volna Trumpot). Visszavonulása óta csak ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt. (MTI)