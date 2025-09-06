Enyedi Ildikó új filmje hat díjat nyert a Velencei Filmfesztiválon

Hat díjat nyert a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon Enyedi Ildikó legújabb filmje, a Csendes barát. A film főszereplője, Luna Wedler megnyerte a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat. Emellett öt független zsűri díját is elnyerte a film.

Luna Wedler 1999-ben született Zürichben. 2018-ban a zürichi filmszínésziskolában szerzett diplomát és ugyanabban az évben a Berlinalén elnyerte a European Shooting Star díjat. Enyedi Ildikóval immár másodszor dolgozott együtt, korábban szerepelt A feleségem története című filmben is.

Enzo Brumm, Enyedi Ildikó és Luna Wedler a Velencei Filmfesztiválon Fotó: Mozinet

A Csendes barát további öt független zsűri díját is megnyerte: a FIPRESCI, az INTERFILM, a diákzsűri díját, az Edipo fenntarthatósági díjat és a Green Drop-díjat is. A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége, a FIPRESCI az alábbi indoklással adta át az elismerést: „A film megrendítően tárja fel az egyetemes kapcsolatokat és a kimondatlan határokat, amelyek az életformákat összekötik. Merész történetmesélésével, árnyalt alakításaival és merész rendezésével mélyen megérintett minket. A filmművészet hatalmas teljesítménye, amely átlépi a nyelvi és kulturális határokat.”

A Csendes barát forgatókönyvét Enyedi Ildikó írta, az operatőr Pálos Gergely, a vágó Szalai Károly, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Peri De Braganca, a zeneszerző Keresztes Gábor és Kelemen Kristóf, a VFX Supervisor Klingl Béla, a casting director Asher Irma volt.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás a német Pandora Film, a francia Galatee Films és a magyar Inforg-M&M Film koprodukciójában készült, együttműködve a kínai Redience-szel. A vezető producerek Reinhard Brundig és Mécs Monika.

A Csendes barát a tervek szerint télen kerül Európa-szerte a mozikba. Magyarországon a Mozinet mutatja be télen.