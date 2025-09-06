Orbán Viktor és Orbán Balázs is Dublinban nézi az ír-magyar vb-selejtezőt

Orbán Viktor a helyszínen nézi meg az Írország-Magyarország világbajnoki selejtező mérkőzést. Az Irish Times szerint a miniszterelnök csak a focimeccset nézi meg, hivatalos találkozója nem lesz az ír fővárosban.

Az ír külügyminisztérium azt írta, hogy Orbán magánjellegű látogatást tesz Dublinban, és nem kereste az ír miniszterelnököt, hogy találkozzanak.

Orbán látogatásának hírére az ír Munkáspárt tüntetést jelentett be a stadion elé. A párt egyik képviselője nyilatkozatot adott ki, amiben azt írta, a Munkáspárt LMBTQ munkacsoportja tüntet majd Orbán ellen.

Orbán Viktor a Puskás Múzeum megnyitóján Fotó: Németh Dániel/444

A mérkőzésen a miniszterelnök politikai igazgatója is ott lesz. Orbán Balázs a ferihegyi repülőtérről posztolt képet a Facebookra. Mészáros Lőrinc 444-nek adott, BL-döntős nyilatkozatára utalva azt írta, „nemsokára indulunk – gondolom, nem gyalog!”.

A világbajnoki selejtező szombaton 20:45-kor kezdődik. Ez lesz a magyar válogatott első mérkőzése a selejtező-sorozatban. A második meccsét szeptember 9-én a Puskás Arénában játssza a válogatott Portugália ellen.