Trump volt tisztifőorvosa szerint az elnöknek ki kellene rúgnia ifj. Robert F. Kennedy egészségügyi minisztert

Donald Trump első ciklusának tisztifőorvosa szerint az elnöknek ki kellene rúgnia ifj. Robert F. Kennedy egészségügyi minisztert. Jerome Adams azt mondta, hogy Kennedy veszélyezteti az amerikaiakat.

Adams arról beszélt, hogy Kennedy biztos nem mond le magától, ezért Trumpnak kellene kirúgnia. Reméli, hogy az elnök elkezdi észrevenni a veszélyt, amit Kennedy nézetei jelentenek az Egyesült Államokra, és nem lesz „az egészségügyi miniszterének rabja”.

Jerome Adams 2020-ban Fotó: WIN MCNAMEE/AFP

Adams pénteken megjelentetett két másik volt tisztifőorvossal közösen egy véleménycikket a USA Todayben. A cikkben azt írták, hogy Kennedy felforgatja a Járványvédelmi és Megelőzési Központot (CDC), intézkedései pedig „nemcsak az intézmény integritását, hanem több millió amerikai egészségét és jólétét is veszélyeztetik”.

Kennedy júniusban menesztette a CDC immunizációs gyakorlatokkal foglalkozó tanácsadó bizottságának mind a 17 tagját, és helyükre nyíltan oltásellenes személyeket ültetett. Augusztus végén pedig a CDC pár hete hivatalban lévő igazgatóját is menesztette, látszólag az oltási politikával kapcsolatos nézeteltéréseik miatt. Az igazgató kirúgása miatt több felsővezető is felmondott az intézetnél.

Kennedy féléves miniszterségének amerikai egészségügyre gyakorolt hatásairól a Qubit írt bővebben. (via The Guardian)