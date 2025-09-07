Elszakadt a Vörös-tenger mélyén fekvő néhány kábel, akadoznak a Microsoft szolgáltatásai

A Microsoft közlése szerint az Azure (a világ egyik vezető felhőalapú számítástechnikai platformja) felhasználói fennakadásokat tapasztalhatnak, de a cég azt nem részletezte, mi okozhatta a tenger alatti kábelek károsodását, viszont hozzátette, hogy a forgalmat sikerült más útvonalakra átirányítani – írja a BBC.

Fotó: CHRISTOPH HARDT/GEISLER-FOTOPRES/dpa Picture-Alliance via AFP

A hétvégén olyan jelentések láttak napvilágot, amelyek szerint a tenger alatti kábelek elvágása az Egyesült Arab Emírségeket és néhány ázsiai országot is érintette.

Szombaton a NetBlocks, internet-hozzáférést figyelő szervezet bejelentette, hogy a Vörös-tengeren történt sorozatos víz alatti kábelelvágások több országban, köztük Indiában és Pakisztánban is hatással voltak az internet-szolgáltatásokra. A pakisztáni telekommunikációs vállalat az X-en közzétett bejegyzésében azt nyilatkozta, hogy a kimaradások a szaúdi Dzsidda város közelében lévő vizeken történtek, és figyelmeztetett, hogy a csúcsidőszakokban az internetszolgáltatások akadozhatnak.

A tenger alatti kábeleket károsíthatják a hajók által ledobott horgonyok, de a múltban szándékosan is célba vették őket.