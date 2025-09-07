Nagy kérdés, engedik-e majd a felhők, hogy lássuk a holdfogyatkozást

Biztosra semmit sem lehet mondani a vasárnapi csillagászati esemény előtt. Az Időkép szerint a sok napsütés ellenére is lesznek felhők az égen, és a legkevesebb felhőre a középső országrészben van kilátás.
Nyugaton fátyolfelhőréteg fedheti el részben vagy akár teljes egészében a Holdat, keleten pedig záporok is formálódhatnak a gomolyfelhőkből. A holdfogyatkozás kezdeti szakaszában még az is megtörténhet, hogy az alacsonyan járó holdat a kelet felé magasodó felhőtornyok takarják ki a középső országrészben élők szeme elől.
Ami biztos, az a következő:
19:15 – a Hold részben vörös árnyalatban bukkan fel a keleti horizonton
19:31 – kezdődik a teljes fogyatkozás, a Hold teljesen a Föld árnyékába merül
20:12 – a fogyatkozás tetőzése, a Hold a legsötétebb pontján
20:53 – véget ér a teljes fázis
21:57 – véget ér a részleges fázis
22:55 – véget ér a félárnyékos szakasz