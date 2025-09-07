Trumpék szigorítanák az amerikai állampolgárság megszerzéséhez szükséges tesztet

Az amerikai kormány azt tervezi, hogy megnehezíti az amerikai állampolgárság megszerzéséhez szükséges tesztet. Az elképzelés szerint egy esszét is kellene írnia a jelölteknek. Ezzel a tisztviselők széleskörű mérlegelési jogkörrel rendelkeznének, hogy kinek adják meg az állampolgárságot. Emellett a legális bevándorlás lehetőségeit is szűkítenék.

Iraki menedékkérő kislányával egy brandenburgi menekülttáborban. Fotó: PATRICK PLEUL/dpa Picture-Alliance via AFP

Joseph Edlow, az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálatának (USCIS) igazgatója szerint a jelenlegi állampolgársági vizsga tú könnyű. Az Axios cikke szerint az esszé témája olyasmi lenne, hogy: „Mit jelent amerikainak lenni?”, vagy „Ki volt a kedvenc alapító atyád?”.

Az, hogy ezt mikor vezetnék be, még nem eldöntött. De vizsgálnák az erkölcsi jellemet is olyan tényezők mentén, mint közösségi szerepvállalás, családi gondoskodás, iskolai végzettség és stabil munkahely.

Eric Welsh, a Reeves Immigration Law Group partnere szerint a változtatások megnyitják az utat az elfogultabb döntéshozatalok előtt, ez pedig rendkívül veszélyes terep.