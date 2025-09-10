A Dzsudzsákot megvásárló orosz oligarcha focilelátó méretű szuperjachtját próbálja elárverezni az amerikai kormányzat, de bekavart a stróman

Árverésen próbál megszabadulni az amerikai kormányzat egy orosz oligarcha 106 méter hosszú, 6 fedélzetes, 8 lakosztályos, medencével, medencébe süllyesztett bárszékekkel és helikopterleszállóval is felszerelt luxusjachtjától. Az árajánlatokat máig, vagyis szeptember 10-éig lehet benyújtani. A sztori jól illusztrálja, hogy a bűnös módon szerzett luxusjavak elvételének papíron jól hangzó szlogenje - nálunk a Tisza kampányol ezzel - milyen nehézségekkel jár a gyakorlatban.

A 2017-ben épített, gyártásakor 350 millió dollár (117 milliárd forint) értékűre becsült Amadeát három évvel ezelőtt foglalta le Fidzsi szigeténél az amerikai igazságügyi minisztérium KleptoCapture nevű kommandója, amit speciálisan a szankciókkal sújtott és azokat kijátszó orosz oligarchák javainak felkutatására hoztak létre. A jacht értékét akkor, 2022-ben, 230 millió dollárra, vagyis 77 milliárd forintra becsülték. Egy ilyen hajó fenntartása annyira drága, hogy a 3 év alatt annak mozgatására, őrzésére és fenntartására összesen 32 millió dollárt (10,7 milliárd forintot) költött az amerikai állam. Most 80 és 120 millió dollár közötti árat várnak a liciten. 2024-ben a kongresszus fogadta el azt a törvényt, ami szerint orosz oligarchák lefoglalt vagyonát Ukrajna javára áruba lehet bocsátani.

A luxushajót azért bocsáthatja egyáltalán licitre az amerikai állam, mert egy New York-i bíró idén márciusban nekik ítélte a járművet. Az Amadeát eleve azért kapták el, mert a hatóságok alapos gyanúja szerint Szulejman Kerimov oligarcha tulajdonában volt, aki a szankciókat megsértve az amerikai bankrendszeren keresztül finanszírozta a hajó fenntartását.

Csakhogy a hajó lefoglalása után egy másik orosz üzletember, Eduard Kudajnatov pert indított azzal, hogy a jacht igazából az övé. A bíróság márciusban kimondta, hogy bizonyítékok támasztják alá, miszerint a férfi egyszerű stróman, aki csak papíron a jármű tulajdonosa, aminek valódi gazdái Kerimov családtagjai. A pervesztes Kudajnatov fellebbezett.

Amerikai ügyvédje azt nyilatkozta, hogy szerinte normál piaci áron senkit sem fog érdekelni a hajó, hiszen a tulajdonjogáért Amerikán kívül máshol is indíthatnak pert, így a vevőkre hosszadalmas és költséges pereskedés várhat. Az ügyészek tombolnak, hogy az ügyvéd ezzel a szöveggel csak az árat akarta leverni vagy az elérni, hogy egyáltalán ne találjanak vevőt az Amadeára.

Kerimov oligarcha neve egyébként ismerős lehet a figyelmesebb olvasóknak, bő évtizeddel ezelőtt ugyanis sokat forgott a neve a magyar sajtóban. A lezg nemzetiségű dagesztáni milliárdos volt az, aki 2011-ben megvásárolta az akkortájt a legkeresettebb magyar futballistának számító Dzsudzsák Balázs játékjogát a PSV Eindhoventől. Orosz oligarchák sokaságának támadt kedve az ezredforduló után a labdarúgáshoz, ezek egyikeként Kerimov célja az lett volna, hogy stabil Bajnokok Ligája-szereplőt csináljon a jó nevű Anzsi Mahacskalából. Evégett Dzsudzsákon és orosz válogatott játékosok során túl olyan szupersztárokat szerződtetett, mint a fénykorukon túljutott Roberto Carlos vagy Samuel Eto'o. A projekt pár év alatt bedőlt, az Anzsi nem jutott el a BL-be soha, hamarosan kiesett az orosz élvonalból, 2022-ben pedig meg is szűnt létezni