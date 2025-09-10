Letartóztatták a brit férfit, aki bulizni jött a barátjával, de inkább halálra késelte az Akácfa utcában

bűnügy
Fotó: KLAUDIA RADECKA/NurPhoto via AFP

Letartóztatták azt a külföldi férfit, aki a megalapozott gyanú szerint hétfőn, szóváltást követően halálra késelte a főváros VII. kerületében ismerősét - közölte a Fővárosi Törvényszék szerdán. A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra - 2025. október 10-éig - rendelte el az emberöléssel gyanúsított férfi letartóztatását. A bűncselekmény 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

Mint megírtuk, hétfőn hajnalban agyonszúrtak egy 28 éves brit férfit egy Akácfa utcai bérelt lakásban. A 34 éves, szintén brit feltételezhető gyilkost akkor fogták el, amikor az áldozat véres holttestét vonszolta a bérház folyosóján. A két férfi együtt érkezett Magyarországra, hogy a pesti Bulinegyedben szórakozzanak.

