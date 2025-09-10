Meghalt Charlie Kirk jobbos influenszer, a MAGA és Trump egyik legfontosabb háttérembere, miután meglőtték egy egyetemi előadásán

Charlie Kirk Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

Egy Utah állambeli egyetemen tartott nyilvános előadása közben meglőtték Charlie Kirk konzervatív influenszer-aktivistát.

A férfit kórházba szállították, de nem sokkal később Donald Trump bejelentette, hogy Kirk meghalt.

Ellentmondó értesülések keringenek arról, hogy elfogták-e a merénylőt.

Kirk Trump elnök egyik legbefolyásosabb szervezője és háttérembere, személyesen neki tulajdonosítják, hogy a fiatal választók példátlan módon a jobboldali jelöltet támogatták.

A Utah Valley University kampuszán tartott nyilvános előadása közben rálőttek Charlie Kirk trumpista influenszerre, aktivistára, a MAGA mozgalom ifjúsági szervezőjére, az amerikai elnök bizalmi emberére. A hírt a kampusz rendőrsége is megerősítette a BBC-nek.

A férfi a merénylet után nem sokkal meghalt, halálhírét Donald Trump jelentette be.

Több szemtanú is megerősítette, például a CNN-nek, hogy az esetről a közösségi médiába kiposztolt videók hitelesek lehetnek. Ezek szerint Kirk előadása közben egy széken ülve éppen a közönség kérdéseire válaszolt, amikor nyakon lőtték. Sok vér folyt, Kirk teste azonnal elernyedt. A két utolsó kérdés éppen iskolai lövöldözéskre vonatkozott - nem maga a merénylő kérdezett -, majd eldördült a lövés, ami előtt Kirk szájából utoljára a „violence" szó hangzott el, ami erőszakot jelent.

Azt még nem tudni, milyen fegyvert használtak, de a CNN-nek egy illetékes azt nyilatkozta, hogy nagyjából 200 méterről, a kampusz egyik épületéből lőttek.

Videók keringenek az állítólagos elkövető állítólagos elfogásáról is, ezeken egy kopaszodó, ősz hajú fehér férfi látható, de ezek a videók hamisítványok is lehetnek, több hírforrás szerint ugyanis még egyáltalán nem fogták el a tettest. A zűrzavart fokozta, hogy az egyetem illetékesei először a tettes elfogását jelentették be, később azt, hogy ez mégsem történt meg. A CBS-nek szemtanúk azt nyilatkozták kamerába - szerintük elfogták az illetőt - hogy a tettes a lövés után azt kiáltotta, hogy „Újra megtenném!"

A merénylővel kapcsolatos, szokatlan zavarodottságot, vagyis a patinás hírújságok egymásnak ellentmondó állításait magyarázhatja, hogy a CBS-nek az egyetem egyik illetékese nemrég azt mondta, hogy először tényleg lefogtak egy merénylőnek vélt embert, de őt később elengedték.

J.D. Vance alelnök a következőt tweetelte ki

„Imádkozzanak Charlie Kirkért, aki igazán jó fickó és fiatal apa.”

Őt Trump elnök követte pár perccel később, hasonló szöveggel a Social Truth-on. Az elnök bejegyzéséből lett végképp egyértelmű, hogy Kirköt el is találták, azt ugyanis kezdetben nem lehetett tudni, hogy az aktivista milyen állapotban van. „Imádkozzunk Charlie Kirkért, akit meglőttek. Tetőtől talpig remek fickó. ISTEN ÁLDJA!” – írta az elnök.

Utána a teljes amerikai politikai élet bejegyzésekben ítélte el a merényletet, demokraták és republikánusok egyaránt.

Charlie Kirk sokmillió követővel bíró konzervatív-trumpista influenszer és aktivista, podkaszt-műsorvezető volt és ő alapította a Turning Point USA nevű szervezetet, ami bevitte az új jobboldalt az amerikai egyetemekre. Sokan, köztük maga Trump is nagyrészt Kirk aktivizmusának, rengeteg mozgósítható emberének és remek szervezőkészségének tulajdonítják, hogy az elnökre a második választás során sokkal több fiatal szavazott. Kirk Trump első és mostani elnöki ciklusában is rendszeresen tűnik fel a Fehér Házban - az első körben saját elmondása szerint „több mint százszor” – és ennek megfelelően igen közeli személyes kapcsolatban is van az elnökkel, aki adott esetben még a kabinetjének tagjairól is kikéri a véleményét.

A utah-i előadása egy 14 állomásból álló, egész Amerikát bejáró turné első eseménye lett volna. Kikrk annyira slágfertig vitázó, úgynevezett debattőr, hogy a turnéja során minden helyszínen beiktatott egy olyan, „Prove Me Wrong" című műsorblokkot, amikor egy asztalhoz ül vele egyet nem értő diákokkal és megadja nekik a lehetőséget, hogy rábizonyítsák, hogy téved.

Trump maga több beszédében és nyilatkozatában istenítette Kirköt, személyesen neki tulajdonítva, hogy a fiatal választók elfordultak a baloldaltól.

Trump és Kirk a Turning Point USA eseményén. Fotó: NICHOLAS KAMM/AFP

Kirk sikerének titka, hogy létrehozott egy többszáz egyetemen jelenlévő, óriási összegű adományokat vonzó, számos aktivistát mozgásban tartó ifjúsági szervezetet, miközben remek szónok és hipernépszerű podkasztos. A felesége egykori szépségkirálynő és két kisgyerekük van, evangéliumi kereszténynek mondja magát, a konzervatív közönség ezért is imádja. Szervezete, a Turning Point USA több billegő államban is fontos szerepet játszott a választási kampány során.

