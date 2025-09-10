Orbán az oroszok említése nélkül fejezte ki szolidaritását a lengyeleknek az „éjszakai drónincidens” miatt

Miután szerda hajnalban legalább 19 orosz drón lépett be Lengyelország légterébe Fehéroroszország felől, Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkelyének alkalmazását, ami lehetővé teszi, hogy egy tagállam az Észak-atlanti Tanács elé vigyen egy ügyet, ahol megállapítják, hogy az adott tagország területi integritása, politikai függetlensége vagy biztonsága veszélybe került-e.

Orbán Viktor délelőtt reagált a történtekre. Facebookon azt írta:

„Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan.”

A miniszterelnök szerint ez az eset is bizonyítja, „hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű. Egy háború árnyékában élni kockázatokkal és veszélyekkel jár. Itt az ideje véget vetni ennek! Ezért támogatjuk Trump elnök úr békét célzó erőfeszítéseit”.