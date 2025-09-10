Orbánnak nem kellemetlen a hatvanpusztázás, a jogászok meg már izzadnak azon, milyen konzultációs kérdéseket tegyenek fel

Orbán Viktor szerint „értelmiségi gőg” a következő nemzeti konzultációt kritizálni úgy, hogy még nem ismertek a kérdések. A téma viszont igen, a Tisza állítólagos adóemeléséről tennének fel kérdéseket.

A miniszterelnök az ÖT podcast műsorában egy kérdésre válaszolva arról beszélt, „nem szabad olyat csinálni”, hogy a Tisza lejáratására szervezzenek konzultációt, az jogilag nem is lehetséges. „Úgy kell a konzultációs kérdéseket megfogalmazni, hogy az korrekt legyen, a fennálló jogszabályoknak megfelelően.”

Fotó: ÖT Youtube-csatornája

„Lehet konzultációt szervezni arról a kérdésről, hogy hány kulcsos adó legyen, egyetért-e azzal, hogy így legyen, vagy úgy legyen… Már dolgoznak rajta a jogászok, látom az izzadságcseppeket a homlokukon, hogy hogy kell ezt úgy megfogalmazni, hogy a jog meg a politikai jó ízlés határain belül maradjon.”

Arra a felvetésre, hogy azért ezt úgy intézik, hogy a Fidesznek kedvező legyen, Orbán azt mondja, „nem szoktunk magunk ellen dolgozni”. A műsorban később arról beszélt, a Tisza átveri az embereket, szemben vele. Noha felsoroltak több olyan intézkedést, amiről nem beszéltek választás előtt, Orbán azt állította, „én soha semmilyen ügyben nem titkoltam el semmit, és nem hazudtam az embereknek. Nem készültünk semmi olyanra, amit el kellett volna titkolni”.

Fotó: ÖT Youtube-csatornája

Hatvanpuszta is szóba került azzal a felütéssel, hogy essenek túl rajta. Orbán arról beszélt, neki semmi köze Hatvanpusztához, és megmutatni sem fogja, mert nem az övé. „Én nekem nem kellemetlen az egész, máshol van a tűréshatárom.”

Orbán szerint Hatvanpuszta „propaganda célú nyesztetés”, és ez sehol sincs ahhoz, amin eddig átment. „A 2010-es években rabruhában volt velem kiplakátozva az egész ország, ott ültem rács mögött. Ehhez képest az, hogy az édesapámnak van-e egy gazdasága, és az milyen, egy délutáni tea.”

A felesége, Lévai Anikó pedig „akkor segít” Hatvanpusztán, mikor Orbán Győző megkéri erre. Hadházy balesetéhez sincs köze, ahogy arról sem mondott véleményt, hogy Hadházy feljelentést tett műemlékrombolás miatt.

A magángépezés részben került szóba, csak a legutóbbi útjára kérdeztek rá, arra nem, mikor a stábjával utazott Horvátországba a Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó gépen. Orbán azt mondta, a válogatott meccsére az MLSZ elnöke, Csányi Sándor meghívására ment, az ilyen utakat az állam fizeti. Itt egy parlamenti határozatra is hivatkozott, és állította, aszerint jár el.

Orbán leszállt a gépről Fotó: Németh Dániel/444

A műsorban beszélt arról, hogy a fideszeseknek üzente meg Kötcsén, hogy „semmi sem lesz elfelejtve.” Azt mondta, ez azoknak szólt, akik nem rendelnek mindent alá a „közös győzelemnek”. Ilyenek vannak a Fideszben is.

Bár Orbán Kötcsén úgy fogalmazott, nem akar fenyegetőzni, most azt mondta, ennél durvábbakat is szokott mondani. Szerinte nem demotiváltak az embereik, csak most abba a szakaszba értek, mikor nem lehet viccelődni, kibeszélni, mert minden hiba kijavíthatatlan.

Szerinte az elégtétel nem lehet bosszú, és Simicska Lajostól sem vették el a HírTV-t annak idején. „Nem vettünk mi el senkitől semmit, nem szokásunk nekünk az, a jobboldalon belül vannak érdekcsoportok, aztán lerendezték ezt egymás között”, a politikának nem kellett belépnie. Simicskával nem összevesztek, hanem szakítottak, és azóta nem beszéltek.

A mocskos fideszezés szerinte elmúlik, és inkább arról van szó, ami minden választás előtt, hogy magasabbra csapnak az indulatok, és „olyasmi is történik, amit választás után már mindenki egy kicsit szégyell. Például mocskosnak nevezi a politikai riválisait”. Orbán szerint ők a fiatalok körében is többséget kapnak majd a választáson.