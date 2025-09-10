Óriási eső várható az ország nyugati részén, félhavi csapadék hullhat le éjfélig

Alig távozott a térségből a záporokat, zivatarokat hozó magassági hidegörvény, máris érkezett egy peremciklon, ami újabb csapadékot hoz – írja az Időkép.

Kedd éjjel és szerda hajnalban többfelé esett. Délelőtt naposabb órák várhatók, majd délnyugat felől jönnek a felhők, kora délutántól pedig egyre többfelé várható intenzív eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Estére az ország keleti részén is várható eső.

Az Időkép szerint az ország nyugati részén félhavi csapadék hullhat le szerda éjfélig. Ez átlagosan 20-30 milliméter esőt jelent.

Csütörtökön még főként nyugaton, délnyugaton, illetve az ország keleti, délkeleti részén lehet záporra, zivatarra készülni, majd estére már a Tiszántúlon várható inkább eső. A szél is megerősödik.

A Hungaromet szerdára több dunántúli megyére adott ki elsőfokú riasztást a zivatarok miatt, csütörtökön viszont az egész országra érvényes a figyelmeztetés.

Hideg nem lesz: a hőmérséklet 25 és 31 fok között várható, a nyugati megyékben lehet 20-24 fok.

Fotó: Hungaromet



