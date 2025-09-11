Ezt a férfit keresi az FBI Charlie Kirk megölése miatt

Az FBI Salt Lake City-i irodája csütörtökön fotókat tett közzé egy férfiról, akit Charlie Kirk konzervatív aktivista megölésével összefüggésben keresnek. A lakosság segítségét kérték az illető azonosításában. A képeken látható férfi farmert, sötét, hosszú ujjú, amerikai zászlót ábrázoló grafikával díszített pólót, napszemüveget és baseballsapkát visel.

Az FBI 100 ezer dolláros jutalmat ajánlott fel azoknak, akik olyan információval szolgálnak, ami Charlie Kirk tegnapi halálos lövöldözéséért felelős személy vagy személyek azonosításához és letartóztatásához vezet.

Charlie Kirköt szerdán lőtték nyakon Utah államban, egy egyetemi rendezvényen, ahol a transz lövöldözők számára vonatkozó hallgatói kérdésre válaszolt. A 31 éves férfit kórházba szállították, de nem sokkal később Donald Trump bejelentette, hogy Kirk meghalt.