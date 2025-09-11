Intézkedéseket ígérnek azokkal a külföldiekkel szemben, akik Charlie Kirk halálát ünneplik az interneten

Az amerikai külügyminisztérium „megfelelő lépéseket fog tenni” azokkal a külföldiekkel szemben, akik a közösségi médiában dicsőítik vagy gúny tárgyává teszik Charlie Kirk halálát, közölte Christopher Landau, a külügyminiszter helyettese az X-en.

Donald Trump és Charlie Kirk Fotó: JOSH EDELSON/AFP

Charlie Kirköt szerdán lőtték nyakon Utah államban, egy egyetemi rendezvényen, ahol a transz lövöldözők számára vonatkozó hallgatói kérdésre válaszolt. A 31 éves férfit kórházba szállították, de nem sokkal később Donald Trump bejelentette, hogy Kirk meghalt.

„A tegnapi, egy vezető politikai személyiség ellen elkövetett szörnyű merénylet fényében hangsúlyozni szeretném, hogy azok a külföldiek, akik az erőszakot és a gyűlöletet éltetik, nem szívesen látott vendégek országunkban” - írta Landau. Azt kérte, nyugodtan jelezzék neki az ilyen eseteket, a konzuli tisztviselők pedig figyelemmel kísérik a bejegyzésére érkező hozzászólásokat.