Kocsis Máté találta meg a leggyorsabban az összefüggést Charlie Kirk meggyilkolása és Magyar Péter politikája között

„Megölték a konzervatív véleményvezért. Már halálos áldozata is van a baloldali-liberális agressziónak” – írta a Facebookon Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Charlie Kirk meggyilkolása után. A konzervatív influenszer-aktivistát egy Utah állambeli egyetemen tartott nyilvános előadása közben lőtték meg. A férfit kórházba szállították, de nem sokkal később Donald Trump bejelentette, hogy meghalt. A merénylő után folyik a hajtóvadászat.

Fotó: Németh Dániel/444

„Trump, Fico és Babis után most ő is célpont lett. Bárki lehet az, aki szuverenista, bevándorlásellenes, a hagyományos családmodell védője, konzervatív, és nem azt ismételgeti, amit a liberális propaganda hallani akar vagy enged” – írta Kocsis, majd rá is tért Magyar Péterre. „Itthon is jobb lenne, ha a forrófejű Magyar Péter és propagandája felhagyna a hergeléssel, az uszítással, a lincshangulat szításával, az erőszak bármely formájának legitimálásával! Előre szóltunk.”

Ahogy írtuk, Kirk Trump elnök egyik legbefolyásosabb szervezője és háttérembere, személyesen neki tulajdonítják, hogy a fiatal választók példátlan módon a jobboldali jelöltet támogatták az elnökválasztáson.

Kocsis Máté bejegyzése óta más fideszesek is sorra posztolnak hasonló összefüggésekről. Takács Péter egészségügyi államtitkár azt írta:

„Ide vezetett a liberális propaganda hosszú évek óta zajló kitartó munkája, amely nácizza, dehumanizálja (patkány, fidnyák stb.) és démonizálja a konzervatív értékeket vallókat. És most ne jöjjenek azzal, hogy »mindkét oldal felelős a közbeszéd állapotáért«! Valahogy véletlenül mindig a baloldalon sikerül felhergelni egy féleszűt, aki végül meghúzza a ravaszt...”

Hollik István is reagált, ő arról írt: „Charlie Kirk keresztény ember volt, aki hitt a párbeszédben és az érvek erejében is. Mindig a szólásszabadság mellett állt és szerette a hazáját. Van aki ezt nem tudta elviselni és lelőtte. Neki egy édesapa élete sem drága”.

Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője szerint a történtek is azt bizonyítják, hogy „nincs következmények nélküli hergelés és gyűlöletkeltés”, vagyis nem lehet következmények nélkül politikusok kivégzésével poénkodni a színpadon vagy politikai alapon „véglényezni, patkányozni”.