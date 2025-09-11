Lövöldözés volt egy coloradói középiskolában, két diák megsérült

Két társára lőtt rá egy diák egy amerikai középiskolában, majd saját maga ellen fordította fegyverét – írja az AP hírügynökség. A támadó belehalt a sérüléseibe.

Fotó: MICHAEL CIAGLO/Getty Images via AFP

A lövöldözést helyi idő szerint 12:30-kor jelentették a Colorado államban található Evergreen High Schoolból. A lövések az iskola épületén belül és kívül is eldördültek. A kiérkező rendőrök öt percen belül rátaláltak a támadóra – mondta Jacki Kelley, a Jefferson megyei seriffhivatal szóvivője. A rendőrök közül senki sem adott le lövést az intézkedés során. A két sérült tinédzser állapota kezdetben kritikus volt, később az egyik diák állapota stabilizálódott. Az életkorukat nem hozták nyilvánosságra. Az Evergreen High Schoolban több mint 900 diák tanul, az intézményt erdős terület veszi körül, és körülbelül 1,5 kilométerre van a 9300 lakosú város központjától.

Colorado kormányzója, Jared Polis közleményében azt mondta, „megrendítette” a lövöldözés. „Szívből együtt érzek az áldozatokkal és családjaikkal, akiknek most meg kell küzdeniük ezzel az értelmetlen erőszakos cselekménnyel” – fogalmazott.