A volt igazgató szerint politikusoknak szállítottak kiskorúakat, Jámbor András parlamenti vizsgálóbizottságot kezdeményez

Jámbor András parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi, miután Kuslits Gábor, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat korábbi igazgatója arról beszélt, hogy magas rangú politikusok akadályozhatták sokáig az eljárást a Szőlő utcai javítóintézet letartóztatott igazgatója, Juhász Péter Pál ellen.

Juhászt és élettársát júniusban tartóztatták le, azzal gyanúsítják őket, hogy a gyermekvédelemben nevelkedett lányokat hosszú évek óta prostitúcióra kényszerítették. A volt igazgató ellen már régóta érkeztek jelzések arról, hogy fiatal lányokat és fiúkat hord ki, mégis, csak idén nyáron lépett a rendőrség.

Juhász Péter Pál és az élettársa.

Arra, hogy az igazgató hogy úszhatta meg idáig, és a bejelentések után miért nem történt semmi nagyon sok időn át, Kuslits a Válasznak adott interjújában arról beszélt, hogy régóta vannak pletykák Juhász politikai kapcsolatairól, és arra utalt, hogy ezek pedofil közvetítésért cserébe védhették be az igazgatót.

„Két nagyon magas rangú politikust emlegetnek. Az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat. Úgy tudjuk, hogy Juhász igazgatói irodájában konkrétan orgiák voltak, és volt egy bérelt ház is, nem messze a Szőlő utcai gyermekotthontól, ahol szintén orgiákat rendeztek”

- mondta Kuslits.

Az interjú másnapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság feljelentést tett Kuslits ellen rágalmazás és a gyermekvédelmi jelzési kötelezettség elmulasztása miatt. A feljelentésbe a Kormányinfón Gulyás Gergely is beleállt: Kuslitsot alkoholistának nevezte, és arról beszélt, hogy a volt igazgató a minisztérium szerint korábban sosem tett bejelentést a problémákról – ő ugyanakkor azt állítja, hogy többször is jelezte a problémákat, de nem engedték, hogy beszéljen róluk.

Fotó: Google Maps

„Aki a gyermekvédelem valós helyzetéről őszintén beszél, annak nekiront a hatalom és annak segéderői” - írta ezután Karácsony Gergely főpolgármester, a TASZ pedig bejelentette, hogy jogi segítséget nyújt Kuslits Gábornak.

„A volt igazgató ellen tett feljelentés a problémák elfedését, a kritika elhallgattatását szolgálja egy kiemelten fontos közügyben, és egészen biztosan nem a gyerekek védelmét”

- tette hozzá a TASZ közleményében.

„Nem tudok úgy élni ebben az országban, hogy tudom: két magas rangú politikushoz szállítottak fiúkat és lányokat, és 15 éven át semmi következménye nem lett”, írja Jámbor András. A képviselő ezért parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte. „Feljelentések érkeztek, bejelentések születtek és mégis minden ment tovább, mintha mi sem történt volna. Ez nemcsak a gyerekekkel szembeni árulás, hanem mindannyiunkkal szembeni árulás. Egy egész országot kényszerítettek arra, hogy szemet hunyjon.”