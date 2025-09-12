Dánia odaszúrt Trumpnak, és francia–olasz légvédelmi rendszert választott az amerikai Patriotok helyett

Dánia a francia–olasz SAMP/T légvédelmi rendszert választotta az amerikai Patriotok helyett, ami a hírről beszámoló Politico szerint hatalmas győzelem Párizsnak és csapás Donald Trumpnak. Nem mellékes körülmény, hogy az amerikai elnök az idén többször is azzal fenyegetőzött, hogy annektálja Grönlandot, a Dán Királyság autonóm részét.

A Dán Fegyveres Erők földi telepítésű légvédelmet építenek ki, amely képes megvédeni a civileket, a katonai célpontokat és a kritikus infrastruktúrát a légi fenyegetésektől. A hosszú hatótávolságú rendszer esetében a francia–olasz gyártású SAMP/T-t választottuk, míg a közepes hatótávolságú rendszereknél a norvég NASAMS, a német IRIS-T és a francia VL MICA közül egy vagy több rendszer mellett születhet döntés

– közölte pénteken a dán védelmi minisztérium.

A SAMP/T és a Patriot közötti versengést nagy figyelem kísérte, mivel megelőlegezheti, mennyire hajlandó Európa korlátozni az amerikai beszerzéseket Trump megbízhatatlanságára reagálva. Dánia döntése győzelem a francia kormánynak is, hiszen a frissen kinevezett miniszterelnök, Sébastien Lecornu még védelmi miniszterként intenzíven lobbizott más európai fővárosokban annak érdekében, hogy meggyőzze őket: a SAMP/T új generációja jobb, mint a Patriot.

Dánia Franciaországon és Olaszországon kívül az első európai ország, amely megvásárolja a SAMP/T rendszert, amelyet az MBDA és a Thales gyárt. A földi telepítésű lég- és rakétavédelmi rendszerek beszerzésével és üzemeltetésével kapcsolatos teljes költséget 58 milliárd koronára (7,7 milliárd euróra) becsülik. (via Politico)