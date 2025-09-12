Dézsi Csaba András szerint nem a politikai kapcsolatai miatt kapott a felesége papagájmentő alapítványa 5 milliós állami támogatást

Dézsi Csaba András volt győri polgármester felesége papagájmentő alapítványt működtet, ami 5 millió forintos állami támogatást kapott, miközben a többi nyertes pályázó átlagosan 2,3 millió forintot nyert el. Dézsi állítja, hogy nem a politikai kapcsolatai miatt kapott több pénzt az alapítvány - írta meg a Telex.
Az állatmentő szervezetek a Bethlen Gábor Alapnál pályázhattak forrásokra. A szeptember 8-án kihirdetett eredmények alapján 443 szervezet nyert 500 ezer forinttól 15 millió forintig terjedő támogatást, az átlagosan megítélt összeg pedig 2,3 millió forint volt. A győri Papagájmentő Alapítvány viszont 5 millió forintot kapott.
A 2021-ben alapított győri alapítvány kuratóriumi elnöke Dr. Dézsiné Szentes Veronika, Győr volt fideszes polgármesterének a felesége. Dézsiék nagyon szeretik a papagájokat, a volt polgármester két papagájokról szóló gyerekkönyvet is írt. Az alapítvány tavaly nem kapott állami támogatást, 2022-ben és 2023-ban viszont egyaránt 8,5 millió forintot nyert el.
Miután kiderült, hogy a papagájmentők 5 millió forintot kaptak, több állatvédő szervezet képviselője is politikai indokokat sejtett a támogatás odaítélése mögött. Egyikük azt mondta a papagájmentőkről, hogy „senki sem ismeri, hogy milyen tevékenységük van”.
Dr. Dézsiné Szentes Veronika a kritikákra reagálva azt mondta, „nem szép dolog”, hogy más álletvédő egyesületek azt kifogásolják, hogy a papagájmentők mennyi támogatást kaptak. Férje esetleges politikai befolyásával kapcsolatban pedig azt mondta, „nagyon kíváncsi lennék, hogy milyen befolyása van”, mert már nem politizál.
Dézsi Csaba András is reagált az ügyre. Azt mondta, nem szokott a felesége ügyében közbenjárni, mert „mi annál sokkal tehetségesebbek vagyunk”. Szerinte egyáltalán nem túlzó az 5 millió forintos támogatás. Emellett arról is beszélt, hogy polgármestersége alatt 70-100 millió forintos támogatást nyújtott Győr városa állatvédő szervezeteknek, felesége alapítványa pedig nem kapott ebből az összegből.