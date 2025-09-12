Dézsi Csaba András szerint nem a politikai kapcsolatai miatt kapott a felesége papagájmentő alapítványa 5 milliós állami támogatást

Dézsi Csaba András volt győri polgármester felesége papagájmentő alapítványt működtet, ami 5 millió forintos állami támogatást kapott, miközben a többi nyertes pályázó átlagosan 2,3 millió forintot nyert el. Dézsi állítja, hogy nem a politikai kapcsolatai miatt kapott több pénzt az alapítvány - írta meg a Telex.

Az állatmentő szervezetek a Bethlen Gábor Alapnál pályázhattak forrásokra. A szeptember 8-án kihirdetett eredmények alapján 443 szervezet nyert 500 ezer forinttól 15 millió forintig terjedő támogatást, az átlagosan megítélt összeg pedig 2,3 millió forint volt. A győri Papagájmentő Alapítvány viszont 5 millió forintot kapott.

A 2021-ben alapított győri alapítvány kuratóriumi elnöke Dr. Dézsiné Szentes Veronika, Győr volt fideszes polgármesterének a felesége. Dézsiék nagyon szeretik a papagájokat, a volt polgármester két papagájokról szóló gyerekkönyvet is írt. Az alapítvány tavaly nem kapott állami támogatást, 2022-ben és 2023-ban viszont egyaránt 8,5 millió forintot nyert el.

Miután kiderült, hogy a papagájmentők 5 millió forintot kaptak, több állatvédő szervezet képviselője is politikai indokokat sejtett a támogatás odaítélése mögött. Egyikük azt mondta a papagájmentőkről, hogy „senki sem ismeri, hogy milyen tevékenységük van”.

Dr. Dézsiné Szentes Veronika a kritikákra reagálva azt mondta, „nem szép dolog”, hogy más álletvédő egyesületek azt kifogásolják, hogy a papagájmentők mennyi támogatást kaptak. Férje esetleges politikai befolyásával kapcsolatban pedig azt mondta, „nagyon kíváncsi lennék, hogy milyen befolyása van”, mert már nem politizál.

Dézsi Csaba András Fotó: Németh Dániel/444

Dézsi Csaba András is reagált az ügyre. Azt mondta, nem szokott a felesége ügyében közbenjárni, mert „mi annál sokkal tehetségesebbek vagyunk”. Szerinte egyáltalán nem túlzó az 5 millió forintos támogatás. Emellett arról is beszélt, hogy polgármestersége alatt 70-100 millió forintos támogatást nyújtott Győr városa állatvédő szervezeteknek, felesége alapítványa pedig nem kapott ebből az összegből.