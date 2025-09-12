Feloszlatták a nepáli parlamentet, új választások jönnek

A nepáli elnök Szusila Karkit, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét nevezte ki pénteken az ország ideiglenes miniszterelnökének. A döntés azután született, hogy a nepáli fiatalok szervezte korrupcióellenes tiltakozások erőszakba torkolltak, és lemondásra kényszerítették K. P. Sarma Oli miniszterelnököt. A kormányfő eskütétele után az elnök feloszlatta a parlamentet, és az ideiglenes miniszterelnök javaslatára március 5-ére új választásokat írt ki.

Szusila Karkit beiktatják Fotó: SUJAN GURUNG/AFP

A 73 éves Szusila Karki az első nő, aki kormányfői tisztséget tölt be a himalájai országban. Korábban – 2016 és 2017 között – a legfelsőbb bíróság élén állt, és ő volt Nepál első női főbírója. Arról vált ismertté az országban, hogy zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben, és gyakran szembeszállt a legerősebb érdekcsoportokkal is. A '90-es években a panchayat-rendszer (a király hatalmát központosító, egypárti rendszer) elleni mozgalomban is részt vett, ami miatt rövid időre börtönbe is került. Karkit 2017-ben felfüggesztették hivatalából, amikor a parlamenti képviselők egy csoportja vádemelési eljárást kezdeményezett ellene, azt állítva, hogy beavatkozott a végrehajtó hatalom munkájába és elfogultan ítélkezett. A közfelháborodás hatására az indítványt később visszavonták, Karki azonban végül maga mondott le.

A Katmanduban múlt héten kezdődött utcai tüntetések alatt a rendőrség tüzet nyitott a kormányzati negyed épületeit támadó demonstrálókra. A fővárosban kaotikus állapotok alakultak ki, több tízezer tüntető elözönlötte, majd felgyújtotta a parlamentet, az elnöki rezidenciát, magánvállalkozásokat, és több vezető politikust is megtámadtak, ami a miniszterelnök lemondásához vezetett. Az erőszakos cselekmények legalább 51 ember életét követelték, az eseményekről itt olvasható hosszabb cikkünk.

Nepál hadserege kedd este átvette az irányítást a főváros fölött, és tárgyalásokat kezdeményezett egy ideiglenes kormány megalakításáról a tüntetők, a hadsereg és az elnök képviselőivel. Ugyan a hét eleji erőszak már lecsillapodott, a hatóságok egyes területeken továbbra is kijárási tilalmat tartanak fenn, a hadsereg katonái az utcákon járőröznek, több korábbi vezető politikus bujkál. (via MTI)